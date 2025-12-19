Од ове ријетке болести годишње оболи око 200 људи: Не игноришите симптоме

Извор:
ХЛ је ријетка врста рака која погађа бијеле крвне ћелије - лимфоците. У Србији сваке године оболи око 200 особа, а више од половине обољелих је старости између 15 и 40 година.
Маја Марковић, предсједник Удружења пацијената "ЛИПА", истакла је да захваљујући пацијентима са Ходгкиновим лимфомом-ХЛ, који су поделили своје животне прича са њима, данас постоји изложба "ХЛ: једно име, много лица".
"Након дугогодишњег искуства кроз волонтерски рад у Удружењу, постали смо свјесни да постоје пацијенти који би жељели чути причу пацијената који су прошли или пролазе кроз болест. Иако су наши животи различити, пут ка излјечењу увијек се састоји од сличних дијелова. Захваљујући пацијентима са Ходгкиновим лимфомом-ХЛ, који су подијелили своје приче са нама, настала је изложба "ХЛ: једно име, много лица" - рекла је Маја Марковић, предсједник Удружења пацијената "ЛИПА" и додала:
"Представљањем ове изложбе, надамо се да ћемо пружити наду пацијентима, подићи свијест о овој болести и проблемима са којима се суочавају пацијенти и њихове породице и подстаћи промјене у друштву, како бисмо добили подршку и разумијевање које заслужујемо. Овим малим кораком желимо да подржимо и оснажимо наше пацијенте али друге људе, указујући на важност ранијег препознавања симптома, правовременог јављања љекару, али и неопходности примјене адекватне терапије у право вријеме, како би обољели имали квалитетнији и продуктивнији живот.
Симптоми укључују безболно увећање лимфних чворова, грозницу, ноћно знојење, необјашњиви губитак тјелесне масе, свраб или црвенило на кожи, као и хронични умор.
Комбинација ових симптома захтијева хитну посјету лекару, јер што се раније болест препозна и лијечење започне, прогноза је значајно боља.
Откривање ХЛ-а на вријеме значајно побољшава прогнозу болести и исходе лијечења.
Марковић је нагласила да правовремено увођење иновативних лијекова у терапију, нарочито код пацијената у узнапредовалим стадијумима, може значајно смањити стопу смртности, поправити квалитет живота пацијената и смањити ризик од озбиљних нуспојава које прате тренутно доступне терапије, чиме се значајно смањују и укупни трошкови здравствене заштите.
Тренутно доступне терапије у Србији доводе до залијечења у већини случајева, али су праћене ризиком за настанак озбиљних нежељених ефеката као што су плућна токсичност, секундарни малигнитети (нпр. леукемије) и губитак плодности.
Ефикасност иновативних лекова повећава шансу за излијечење и смањује ризик настанка претходно наведених нежељених ефеката
"Иако се излечење код Ходгкиновог лимфома може очекивати у високом проценту, око 10 одсто пацијената у раној фази и 30 одсто пацијената у узнапредовалом стадијуму доживи да се ХЛ поново врати или има облик болести који не реагује на иницијалну терапију. Код пацијената који су примили стандардне терапије које нису укључивале иновативне приступе, неуспјех лијечења често је повезан са бржим повратком болести, а понекад и са агресивнијим обликом. Могућност примене савремене терапије у складу с европским водичима за лечење ХЛ како у првој, тако и у каснијим линијама, је заједнички циљ пацијената и лекара, а верујем и читавог друштва", каже др Данијела Агић.
Према подацима глобалног Удружења, Лимфомске Коалиције, ризик од обољевања од ХЛ-а је сличан у већини европских земаља, док је смртности у Србији већа у односу на развијене земље, што је у корелацији са ниским нивоом доступности иновативних терапија у нашој земљи које су кључни алат за љекаре да промијене ову статистику у будућности.
Управо зато, потребно је омогућити доступност иновативне терапије која би уз правовремену дијагностику омогућила не само најбоље могуће лечење, већ и адекватан повратак пацијената у све друштвене и радне токове.
Удружење ЛИПА чврсто вјерује да су рано препознавање, правовремено јављање и адекватно лијечење пацијената са Ходгкиновим лимфомом заједнички задатак јавности, медија, љекара, пацијената и доносилаца одлука у нашој земљи и зато ће у наредном периоду наставити да подиже свијест о овој болести, пише Информер.
