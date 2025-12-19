Рани знакови недостатка витамина Ц: Ево на које симптоме треба обратити пажњу

Извор:
Иако се често мисли да је његов недостатак риједак, истраживања показују да мањак витамина Ц и даље погађа велики број људи, посебно старије особе и хоспитализоване пацијенте.
Препознавање првих симптома може помоћи у спречавању озбиљнијих здравствених проблема.
Један од првих знакова мањка витамина Ц је стални осјећај умора, чак и уз довољан одмор. Пошто витамин Ц учествује у процесима који тијелу дају енергију, његов недостатак може довести до опште слабости и смањене виталности.
Витамин Ц је кључан за јачање крвних судова јер омогућава правилно стварање колагена. Када га нема довољно, капилари постају осетљивији, па се модрице јављају и након минималних удараца или притиска.
Натечене, осјетљиве или крвареће десни често указују на мањак витамина Ц. Без овог нутријента, десни се теже обнављају, па чак и редовна хигијена може изазвати нелагоду или ситна крварења.
Недостатак витамина Ц може се одразити и на кожи. Сува, храпава кожа или ситне избочине налик „пилећој кожи“ могу бити знак да је организму потребан већи унос овог витамина.
Колаген је кључан за регенерацију ткива, па тако и за зарастање рана. Ако примећујете да се посекотине или огреботине спорије затварају, могуће је да је разлог недовољна количина витамина Ц.
Најбољи начин да обезбиједите довољан унос јесте уравнотежена исхрана. Агруми, бобичасто воће, паприка, броколи и лиснато зелено поврће одлични су извори. Ако сумњате на јачи мањак, препоручљиво је консултовати љекара како бисте проценили да ли су вам потребни додаци исхрани.
