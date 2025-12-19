Logo
Званично! Марихуана може да се користи у медицинске сврхе

Извор:

Танјуг

19.12.2025

08:29

Званично! Марихуана може да се користи у медицинске сврхе

Предсједник САД Доналд Трамп потписао је уредбу којом се убрзава рекласификација канабиса, односно којом се марихуана премјешта у нижу категорију контролисаних супстанци.

Овим се отвара пут да америчка Управа за храну и лијекове (ФДА) детаљније проучи његове могуће медицинске примјене.

"Имамо људе који ме годинама моле да ово урадим, људе који трпе велике болове деценијама", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући, додајући да је оваква одлука питање "здравог разума".

Он је нагласио да се том мером канабис не легализује на нивоу цијеле земље, преноси НБЦ Њуз.

"Ово ни на који начин не легализује марихуану, нити на било који начин одобрава њену употребу као рекреативне дроге", рекао је Трамп, додајући да је циљ уредбе помоћ особама које пате од хроничних болова.

Трамп је такође навео да није отворен за легализацију канабиса у рекреативне сврхе.

Магла у Бањалуци

Друштво

Ваздух у Бањалуци и јутрос опасан по здравље

"Никада није безбједно користити снажне супстанце у рекреативне сврхе", истакао је амерички предсједник.

Према наводима високих званичника администрације за Ројтерс, Трамповом уредбом налаже државном правобраниоцу САД да убрза процес рекласификације марихуане, што би могло да доведе до њеног сврставања у исту категорију са појединим аналгетицима, као супстанцом нижег ризика.

Канабис је тренутно, према Закону о контролисаним супстанцама из 1970. године, сврстан у исту категорију као хероин, екстази и ЛСД.

Трампова уредба налаже да се канабис рекласификује у трећу категорију контролисаних супстанци, коју Агенција за борбу против дрога (ДЕА) дефинише као супстанце са умјереним до ниским потенцијалом за физичку и психолошку зависност.

У трећу категорију, између осталог, спадају лијекови попут парацетамола са кодеином, кетамин и тестостерон.

марихуана

здравље

