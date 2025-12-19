У робној размјени традиционално суфицит

Извор:
Дрвна индустрија БиХ традиционално остварује суфицит у робној размјени захваљујући расту извоза и контролисаном увозу, речено је Срни из Спољнотрговинске коморе БиХ.
Извоз дрвног сектора у девет мјесеци износио је 1,95 милијарди КМ и већи је за 24,23 милиона КМ у односу на исти период прошле године, док је увоз износио 1,07 милијарди КМ и већи је за шест милиона КМ, тако да је суфицит износио 872 милиона КМ.
- Ово повећање извоза углавном је посљедица повећања извоза дрвета и његових производа - наводе из Коморе и додају да је извоз скоро свих тарифа благо порастао, док је њихов увоз стабилан, практично једнак прошлогодишњем.
Структура показује да сектор дрвета и намјештаја и даље носи највећи дио спољнотрговинске активности, уз благе промјене у кретањима појединачних тарифа.
У прва три тромјесечја и извоз и увоз дрвета и његових производа расли су у односу на исти период прошле године, што, како истичу из Спољнотрговинске коморе, указује на већу укупну тржишну активност и стабилну потражњу у сектору.
Извоз дрвета и његових производа у поменутом периоду износио је око 733,85 милиона КМ и већи је за 42,46 милиона КМ, док је увоз износио око 314,5 милиона КМ, што је више за 10,47 милиона КМ него у прва три квартала прошле године.
Из Коморе наводе да је у девет мјесеци извоз целулозе и влакнастих материјала благо порастао и то за 625.558 КМ, док се увоз смањио за 5,5 милиона КМ, те додају да се тржиште смањује, али да извозна страна остаје стабилна.
Извоз папира и картона износио је око 284,88 милиона КМ и већи је за око 8,44 милиона КМ у односу на првих девет мјесеци прошле године, док је увоз износио око 351,8 милиона КМ и мањи је за 13,1 милиона КМ, што показује јачање домаће индустрије и већу конкурентност.
Када је ријеч о штампаним производима /књиге, новине, слике и остали производи графичке индустрије/, извоз је већи за око 4,1 милион КМ, а увоз за око милион, док је суфицит износио око пола милиона КМ, што говори да је овај сегмент стабилан, уз умјерени раст активности.
Из Коморе наводе да код намјештаја, постељине, мадраца, носача мадраца, јастука и сличних пуњених производа, те лампи и других свијетлећих тијела извоз благо пада, а увоз расте, те додају да је код ове тарифе извоз износио 867,44 милиона КМ, што је мање за око 31 милион КМ, док је увоз износио око 322 милиона КМ и већи је за 12,77 милиона КМ.
- Позитиван биланс дрвне индустрије БиХ произлази из конкурентности домаћег намјештаја и финалних дрвних производа, доступности квалитетне сировине и снажне оријентације компанија ка ЕУ тржишту - појашњавају из Коморе и додају да се увоз углавном односи на специјализоване репроматеријале који се не производе локално.
Главна извозна тржишта су ЕУ - Њемачка, Италија, Аустрија, Словенија, Хрватска, затим Скандинавија, те у мањој мјери Блиски исток.
