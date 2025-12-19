Француски пољопривредници јутрос започели протесте испред Макронове резиденције

19.12.2025
09:40
Коментари:0
Пољопривредници су се окупили данас испред резиденције брачног пара предсједника Француске Емануела Макрона и његове супруге Брижит у Ле Тукеу, изражавајући незадовољство Меркосур споразумом и француском политиком према пољопривреди.
Демонстрације су почеле јутрос у 5.30, а организовала ју је ФНСЕА, највећа француска пољопривредна федерација, пише ТВ БФМ.
Незадовољство фармера додатно је појачано одлагањем потписивања споразума између ЕУ и Меркосура, које је предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен најавила у четвртак увече.
ФНСЕА је сматрала да одлагање није довољно и позвала чланове да остану на терену.
Протест је дио ширег незадовољства у пољопривредном сектору, који је у посљедњих неколико дана организовао блокаде и демонстрације широм југозападне Француске, а неки су чак отишли и до Брисела да искажу своје ставове.
Градоначелник Ле Тукеа, Данијел Фаскел, рекао је за БФМТВ да пољопривредници и локалне власти “осјећају да нису довољно заштићени” у вези са Меркосуром и да “не разумију став Француске”.
Он је додао да су фармери и он сам “имали потешкоћа да верују” Макрону у вези са његовим ставовима о споразуму.
Протести одражавају комбинацију забринутости због међународног трговинског споразума, епидемије заразне дерматозе и ширег незадовољства третманом пољопривреде у Француској.
Предсједница Европске комисије (ЕК) Урсула фон дер Лајен обавијестила је у четвртак лидере Европске уније (ЕУ) на самиту ЕУ у Бриселу да трговински споразум с Меркосуром неће бити потписан у суботу, како је раније планирано, већ ће бити одложен за наредни мјесец, изјавио је дипломатски извор ЕУ за бриселски Политико.
Француски пољопривредници су против потписивања споразума са земљама Меркосура, јужноамеричког трговинског блока чији су пуноправни чланови Аргентина, Бразил, Парагвај и Уругвај и сматрају да је предсједник Француске Макрон неодлучан по том питању.
