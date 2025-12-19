Јапанка се "удала" за ChatGPT лик

Извор:
Танјуг
19.12.2025
09:28
Коментари:0
Оператерка кол-центра из Јапана Јурина Ногучи (32), одржала је овог љета симболичну церемонију венчања са Луне Клаусом Вердуром, ликом генерисаним помоћу вештачке интелигенције (АИ) заснованим на ChatGPT лику из видео-игре.Церемонија је одржана у Окајами и није имала правну тежину, јер јапански закон не признаје бракове између људи и вјештачке интелигенције, пише Јуроњуз.
Ногучи је током церемоније носила светлоружичасту вјенчаницу и паметне наочаре са проширеном стварношћу, док је њен "партнер" био приказан путем паметног телефона и дигиталних илустрација.
Како би свог дигиталног партнера учинила "опипљивијим", ангажовала је умјетника да створи визуелне илустрације Луне Клауса Вердуреа.
Према наводима локалних медија, Ногучи је почела да користи ChatGPT након што је затражила савјет у вези са проблематичном веридбом, коју је потом раскинула.
Касније је, како наводи, креирала прилагођену верзију АИ лика Клауса, тренирајући га кроз поновљене разговоре да развије личност и начин говора по њеној мјери.
Сцена
Бред добио правну битку против Анђелине: Џоли мора да преда суду приватне поруке
Њихова комуникација се временом интензивирала, уз размјену и до 100 порука дневно.
У јуну је, према писању јапанских медија, вјештачка интелигенција "запросила" Ногучи, након чега је мјесец дана касније организована церемонија.
Ногучи је рекла да је у почетку жељела само саговорника, али да је временом развила емоције према вјештачкој интелигенцији, истичући да је АИ увијек био љубазан и спреман да слуша.
Она је додала да је свјесна потенцијалних ризика и да не жели да постане зависна, већ да одржи равнотежу између стварног живота и дигиталне везе.
Локални медији наводе да су се њени родитељи испрва противили тој вези, али су је касније прихватили и присуствовали церемонији.
Случај је поново отворио питања о етичким, психолошким и друштвеним импликацијама односа између људи и вјештачке интелигенције, док поједини стручњаци упозоравају на ризик од тзв. "АИ психозе", у којој корисници развијају заблуде или опсесивне везе са АИ четботовима.
Друштво
2 ч0
Србија
2 ч0
Сцена
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
11
09
11
08
10
59
10
53
10
36
Тренутно на програму