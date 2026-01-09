Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

Извор:
Легендарни Род Лејвер по коме централни терен на Аустралијан Опену носи име, покушао је да предвиди ко ће освојити први гренд слем у сезони. Упркос томе што су Карлос Алкараз и Јаник Синер комбиновано освојили посљедњих осам великих титула, Аустралијанац не отписује Новака Ђоковића.
Лејвер каже да су Синер и Алкараз фаворити, али волио би да у Мелбурну заблиста неки аустралијски тенисер. "Екстремно је тешко предвидјети, што је сјајна ствар за тенис. Многи играчи би могли до титуле. Наравно, Синер и Алкараз су на врху те листе, њихово ривалство се интензивира. Синер наставља да унапређује своју игру и двоструки је шампион и бранилац трофеја, али ако буде превруће, рекао бих да Карлос има предност. Мислим да ће његова жеља да слави бити већа него икад раније. И никада не бих отписао Новака Ђоковића, који воли услове у Аустралији", каже Лејвер.
Некадашњи ас вјерује да би на првом гренд слему у сезони могли да видимо изненађење. Истакао је два имена, осим Ђоковића, Синера и Алкараза.
"Желио бих да Алекс де Минор игра добро цијеле сезоне, прошле године је био у конкуренцији на сваком гренд слему и има ту особину да се никада не предаје. Неко из нове генерације би такође могао да изненади. На Лејвер купу ме је импресионирао Жоао Фонсека. Мислим да би он могао да направи велику штету многима јер је неустрашив, као и Американац Лернер Тиен", закључио је Лејвер.
Аустралијан Опен почиње 18. јануара, а титулу брани Јаник Синер који је двоструки узастопни шампион, док ће Карлос Алкараз појурити своју прву титулу. Српски ас Новак Ђоковић ће покушати да изједначи рекорд Маргарет Корт која је освојила 11 титула, а уједно и да надмаши рекорд свих рекорда и освоји 25.
