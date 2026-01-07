Logo
Невјероватно! Тенисерка није знала ни са које стране треба да сервира

Б92

Б92

07.01.2026

17:49

Тениски рекет
Фото: Pixabay

Несвакидашњи тениски меч виђен је на Челенџеру у Најробију, гд‌је су снаге одмериле Хаџар Абделкадер и Лорена Шедел.

Египћанка је добила специјалну позивницу за надметање у Кенији, али из ове перспективе није јасно зашто. Брзо је Абделкадер постала вирална, али не по добром.

Мало је рећи да видео запис са њиховог сусрета свједочи о аматерском нивоу египатске тенисерке, јер засигурно и на том нивоу има играчица које би пружиле боља издања.

Заправо, изгледало је као да је први пут узела рекет у руке.

Абделкадер није знала ни са које стране треба да сервира, а на крају је направила чак 20 дуплих сервис грешака.

Меч је изгубила резултатом 6:0, 6:0, али је само нејасно како је овај сусрет трајао 38 минута, пише Б92.

Иако је ријеч "само" о Челенџеру, овакав наступ је једноставно недопустив.

