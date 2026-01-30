Logo
"Немој да ме бламираш" Мелина направила хаос у бутику, вјереник је овим потезом распаметио

Извор:

Курир

30.01.2026

08:12

Коментари:

0
Мелина Галић, до прошле године Џиновић, и даље је тема број један у елитним круговима у Монаку!

Како ексклузивно сазнајемо од извора с лица мјеста, бивша супруга Хариса Џиновића је послије неколико дана од скандала у "Ермесовом" бутику у Монте Карлу успјела да дође до жељене ташне.

До тог циља јој је својим везама помогао нико други до њен богати вјереник.

Међусобно чашћавање

- Мелина није могла да се помири с чињеницом да не може да дође до своје "ермес" ташнице. Одмах се пожалила свом вјеренику и објаснила шта јој се десило у бутику. Тражила је од њега да потегне све своје везе како би могла да купи торбу. Он јој је обећао да ће урадити све што је у његовој моћи и да не треба да се нервира. Послије неколико дана су, руку подруку, заједно отишли у бутик. Њен партнер је тада љубазно замолио запослене да позову менаџера како би он поразговарао с њим. Мелина је све време ћутала и није се мешала, али није јој било нимало пријатно због свега. Кад је схватио како ствари функционишу, затражио је да му покажу најскупље ствари у бутику - прича извор Курира.

Запослени су донијели скупоцени накит. Одмах је пикирао једну дијамантску наруквицу. Ставио ју је на руку Мелини, коју је то распаметило. Без пуно премишљања, рекао им је да је узимају и одмах су ову куповину завели под његов профил и име. Како је потрошио огромну своту новца, питао је менаџера да ли постоји шанса да му понуде "биркин 25". Послије неколико минута консултација донијели су му тај модел у црној боји. Кад ју је видјела, Мелина само што није вриснула од узбуђења. Више се обрадовала њој него наруквици, која је пет пута скупља. Одмах је пазарио и ташну, али тада је Мелина опет изгубила живце. Одједном је промијенила расположење и повисила тон на менаџера - наводи Куриров извор, па додаје:

Харис Џиновић

Сцена

Харис Џиновић оштро о Мелини, није штедио ријечи

- Почела је да говори како су испали веома некоректни према њој. Њеном партнеру је било баш непријатно. Ухватио ју је за руку и смиривао да не прави сцене. Рекао јој је да су решили проблем и да нема потребе да бламира и себе и њега кад је све готово. Успјешну куповину су прославили ручком у оближњем луксузном ресторану. Сутрадан се Мелина сама вратила у бутик и партнеру купила новчаник у знак захвалности што јој је обезбиједио толико жељену ташну. Од тада се не одваја од ње. Новчаник кошта око 1.000 евра, а само ташна око 10.000, па ви рачунајте - уз осмијех је закључио Куриров саговорник.

Током претходних дана смо у више наврата покушали да добијемо коментар од Галићеве, али није нам одговарала на позиве и поруке.

Викала на продавце

Драма у бутику "Ермеса", једног од најпрестижнијих свјетских брендова, настала је јер тамо важе посебна правила за куповину одређених модела ташни, тачније квоте, које је Галићева прошле године увелико премашила. Њој су тада запослени објаснили да јој у том тренутку није дозвољена куповина нове "биркинке". Мелина је тада толико почела да виче на продавачицу да је осталим клијентима било непријатно. Инсистирала је да јој, без обзира на квоте, продају ташну, а затим је тражила да јој доведу и менаџера.

Харис Џиновић Мелина

Сцена

Џиновић проговорио након скандала: Није у нормалним односима са кћерком

Чим се он појавио, почела је да виче и на њега да не жели никаква објашњења. Питала га је да ли зна ко је она и колико је новца оставила код њих у бутицима, и да само жели да купи нову ташну као поклон себи за Нову годину. Та агонија је трајала добрих 15 минута. На крају, кад је схватила да ништа не помаже, бесно је напустила приватну собу за састанке и отишла из бутика - закључио је Куриров саговорник.

Мелина Џиновић

Харис Џиновић

