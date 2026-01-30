Вујадин Савић поново нападнут: Завршио с Мирком у полицији?

Извор:
Мондо.рс
30.01.2026
07:42
Бивши фудбалер Вујадин Савић, поново је нападнут само мјесец и по дана након инцидента у једном тржном центру.
Савић је недавно физички нападнут испред теретане на Коњарнику, у којој редовно тренира.
Према наводима извора блиских истрази, инцидент се догодио у вечерњим сатима, кад му је пришао засад непознати мушкарац и без повода га ударио.
"Вујадин је нападнут испред теретане на Коњарнику. Пришао му је непознати мушкарац и физички га напао. Након инцидента, Савић је заједно са супругом Мирком Васиљевић отишао у полицију како би дао изјаву и пријавио догађај. Том приликом изузети су и снимци са сигурносних камера у околини објекта", наводе из емисије "Ексклузивно".
Према незваничним информацијама, Савић у нападу није задобио теже телесне повреде.
Истрага ће утврдити све околности.
Ово није први непријатан инцидент с којим се бивши фудбалер суочава у посљедње вријеме. Почетком децембра прошле године Савић је с пријатељима боравио у једном београдском тржном центру, гдје је, према свједочењима, група младића најпре почела да га вербално провоцира. Ситуација је убрзо ескалирала у физички сукоб.
(Мондо)
