Вујадин Савић поново нападнут: Завршио с Мирком у полицији?

Извор:

Мондо.рс

30.01.2026

07:42

Коментари:

0
Вујадин Савић поново нападнут: Завршио с Мирком у полицији?
Фото: Инстаграм

Бивши фудбалер Вујадин Савић, поново је нападнут само мјесец и по дана након инцидента у једном тржном центру.

Савић је недавно физички нападнут испред теретане на Коњарнику, у којој редовно тренира.

Према наводима извора блиских истрази, инцидент се догодио у вечерњим сатима, кад му је пришао засад непознати мушкарац и без повода га ударио.

"Вујадин је нападнут испред теретане на Коњарнику. Пришао му је непознати мушкарац и физички га напао. Након инцидента, Савић је заједно са супругом Мирком Васиљевић отишао у полицију како би дао изјаву и пријавио догађај. Том приликом изузети су и снимци са сигурносних камера у околини објекта", наводе из емисије "Ексклузивно".

Није задобио повреде

Према незваничним информацијама, Савић у нападу није задобио теже телесне повреде.

Истрага ће утврдити све околности.

Није први инцидент

Ово није први непријатан инцидент с којим се бивши фудбалер суочава у посљедње вријеме. Почетком децембра прошле године Савић је с пријатељима боравио у једном београдском тржном центру, гдје је, према свједочењима, група младића најпре почела да га вербално провоцира. Ситуација је убрзо ескалирала у физички сукоб.

(Мондо)

Тагови:

Нападнут Вујадин Савић

Vujadin Savić

Mirka Vasiljević

Коментари (0)
