Шта каже тата: Дуле Савић се огласио о Вујадину

Извор:

АТВ

24.12.2025

12:39

Поводом навода да би његов син могао да учествује у "Ексатлону", огласио се Дуле Савић, легенда Црвене звезде.

"Не читам новине, не знам шта пишу. Нисам обавијештен", поручио је Вујадинов отац за "Спортисимо."

Подсјетимо, према писању "Новости", бивши фудбалер Црвене звезде Вујадин Савић налази се у завршној фази преговора са продуцентима једног од најзахтјевнијих спортских телевизијских формата на свијету. Супруг глумице Мирке Васиљевић могао би ускоро да спакује кофере и пресели се у Доминиканску Републику, гдје се снима популарни “Ексатлон”.

novac новац пекселс

Занимљивости

Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

У случају договора, Савића очекује борба у изузетно тешким природним условима, пролазак кроз екстремне полигоне, али и прилика да се домогне титуле побједника и новчане награде од 25.000 евра.

"Вујадину се идеја одмах допала јер је ријеч о правом спортском изазову. Он воли да се такмичи и побјеђује, а полигони у Ексатлону су изузетно захтјевни, што му додатно представља мотив", наводи неименовани извор.

Има једна дилема

Како додаје саговорник, једина дилема за бившег фудбалера јесте усклађивање породичних обавеза са вишенедјељним боравком ван земље.

Полиција Србија

Хроника

Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на мјесту мртав

"Разговарао је са Мирком и има њену подршку, али није баш одушевљена идејом да буду раздвојени скоро два мјесеца", објашњава извор, увјерен да би син легендарног Дулета Савића био право освјежење у такмичењу.

"Ако оде, то ће бити права посластица за гледаоце. Физички је изузетно спреман, дружељубив и духовит, али зна и да буде пргав када губи. У сваком случају – биће спектакл!".

“Ексатлон” је међународни спортско-такмичарски ријалити-формат који је стекао огромну популарност широм свијета. Ријеч је о споју врхунског спортског надметања и телевизијског спектакла у којем се провјеравају физичка снага, брзина, координација и ментална издржљивост – без пречица и без олакшица, јер се сваки поен осваја искључиво на стази.

