Пеђа Јовановић мора на операцију: Пјевач отпутовао у Беч

Пјевач Пеђа Јовановић мора на хитну операцију у Беч.
Наиме, он има проблем са гласним жицама које мора да оперише.
Наиме, како се наводи, Пеђа је протеклог викенда завршио серију успјешних концерата у Београду, спаковао је ствари и отишао у Беч на консултације и највјероватније да ће у току ове недјеље бити и оперисан.
"Буквално ноћ послије концерта Пеђа је отпутовао у Беч. Он је своје резултате већ послао на клинику и отишао је на консултације. Операција ће, изгледа, бити неизбјежна. Њему предстоји опоравак од двије недјеље и он у то вријеме нема заказаних наступа. Он вјерује да ће да се опорави до првог сљедећег термина и великог концерта који има непосредно прије Нове године. Он мора да ријеши тај проблем који има, али није му баш свеједно и није срећан отишао на тај пут. Вјерујемо и надамо се да ће све бити у реду. Мораће да ћути и да се не напреже тих дана послије операције. Онда слиједе и вјежбе, али вјерујемо да ће да се врати до краја године све у нормалу. Зато је и одабрао клинику у Бечу јер они имају неке нове методе операција, а и опоравак траје много краће него да је операција рађена овдје или у окружењу", прича његов пријатељ, преноси Скандал.
