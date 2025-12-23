Умрла позната ТикТок звијезда

23.12.2025
22:07
Коментари:0
Звијезда ТикТока позната као Епик Гејмер Грендма — која је имала преко 3 милиона пратилаца на свим платформама — умрла је у 78. години.
Смрт покојне звијезде друштвених мрежа објављена је објавом коју је подијелио њен унук, Кулсанс.
Потврдио је да је његова вирална бака, чије је право име Агнес, умрла у недјељу, 21. децембра, држећи за руку своју кћерку Паулине. Додао је: ''Напустила је овај свијет онако како је живјела у њему: окружена љубављу.
У изјави - која је подијељена на њеним страницама на друштвеним мрежама у уторак, 23. децембра - подсјећа се на то како је Агнесина породица гледала како "полако губи ријечи", мислећи на њено недавно погоршање здравља.
TikToker Epic Gamer Grandma has died aged 78 pic.twitter.com/i3LhT4h4W5— Dexerto (@Dexerto) December 23, 2025
Кулсанс је први пут почео дијелити детаље о стању своје баке у октобру, објашњавајући зашто се није појавила у многим новим видеозаписима. Дана 16. октобра, напоменуо је да се Агнесина хронична опструктивна болест плућа (КОПБ) "значајно погоршала" и да је превезена у болницу колима хитне помоћи.
Два дана касније, Кулсанс је потврдио да је његова бака "претрпила тежак мождани удар" и да ће бити подвргнута "тешком лијечењу" и тестирању како би се ријешила "аномалија у њеним плућима". Само неколико седмица касније, вратио се на бакину страницу на друштвеним мрежама како би подијелио још једну тешку новост о Агнесином опоравку, преноси Телеграф.
''Њен ум и говор су и даље озбиљно оштећени. Већина реченица је или потпуно нечитљива или једноставно нема смисла'', написао је Кулсанс у објави од 6. новембра.
-Њене кости су у агонији и апсолутно је срцепарајуће то гледати. Моја мама и ја смо морале често правити паузе како бисмо имале мјесто за плакање и сварење свега и како бисмо биле јаке за баку када јој је то било најпотребније.
- Она је практично крхка колико год ико може бити. И не личи на баку коју сам раније видио.
У Кулсансовој најновијој објави којом је објавио вијест о Агнесиној смрти, одао је почаст њеном насљеђу и широко распрострањеном утицају који је имала на милионе обожаватеља на друштвеним мрежама.
- Бака је показала да интернет не припада само младима. Показала је да можете бити у седамдесетима, а и даље проналазити нове заједнице, нова пријатељства, нове начине изражавања.
''Подсјетила је људе да наши старији нису невидљиви. Да имају приче, хумор, мишљења и толико љубави за дати'', додао је.
