Забрана изазвала револт: Након гашења мрежа у Аустралији, свјетлост дана угледале нове апликације

Извор:
Телеграф
10.12.2025
17:32
Коментари:0
ТикТок и Инстаграм морали су да блокирају налоге тинејџера или да се суоче са огромним новчаним казнама, а млади корисници су без задржавања пронашли нове дигиталне дестинације.
За само један дан, потпуно нове и до тада непознате апликације скочиле су на сам врх листе најпреузиманијих на Аппле Апп Сторе-у. Овај нагли преокрет јасно показује колико су навике младих корисника флексибилне када им се затворе врата великих платформи.
Аустралија је овом мером постала прва демократија на свијету која је увела овако строгу забрану друштвених мрежа за малољетнике. Технолошким гигантима запријећене су казне до 49,5 милиона аустралијских долара уколико не испоштују нова правила.
Наука и технологија
Забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година ступила на снагу
На самом врху листе бесплатних апликација сада се налази Лемон8, платформа за дјељење фотографија и видео-снимака која је у власништву БyтеДанце-а, компаније која стоји и иза ТикТок-а. Одмах иза ње је Yопе, приватна апликација намјењена искључиво затвореним круговима пријатеља, док је међу најпреузиманијима и Цоверстар, који се представља као “најбезбједнија алтернатива ТикТок-у” за узраст од 9 до 16 година.
Све ове апликације биљеже огроман раст управо зато што на њих тренутно не важе иста ограничења као на велике друштвене мреже. Млађи корисници су практично преко ноћи прешли на нове платформе како би наставили свакодневну комуникацију, дијељење садржаја и праћење трендова.
Забрана је директно погодила компаније као што су ТикТок и Инстаграм, које сада морају да спроводе строгу проверу узраста корисника. Циљ државе је да се смање негативни ефекти друштвених мрежа на дјецу, посебно када је ријеч о менталном здрављу, безбједности и зависности од екрана.
Наука и технологија
Сви млађи од 16 година у Аустралији остали без друштвених мрежа
Нагла популарност алтернативних апликација показује да забрана великих друштвених мрежа не значи и нестанак дигиталних навика код дјеце, већ само њихово пресељење на друге платформе. Мали стартапи и нове апликације сада добијају прилику какву до сада нису имали.
Аустралијски потез већ сада пажљиво прате и друге државе које разматрају увођење сличних ограничења. Први резултати јасно показују да тржиште одмах реагује и да се дигитални пејзаж мења брже него што су многи очекивали.
Остаје да се види да ли ће и нове апликације ускоро доћи под удар регулативе или ће још неко вријеме остати “сигурно уточиште” за најмлађе кориснике који су остали без ТикТок-а и Инстаграма, преноси Телеграф.
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
10 ч0
Наука и технологија
10 ч0
Наука и технологија
22 ч0
Најновије
Најчитаније
19
00
18
57
18
55
18
50
18
41
Тренутно на програму