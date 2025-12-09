Археолози пронашли градилиште старих Римљана у рушевинама Помпеје

Извор:
Научници који ископавају рушевине Помпеје открили су градилиште које је замрзнуто у времену од ерупције вулкана Везув у Италији, која се догодила 79. године нове ере.
Локалитет који се истражује представља грађевински пројекат који је био у току када је ерупција затрпала Помпеју вулканским пепелом и стенама, преноси Ројтерс.
Откривени су остаци древног бетона који су стари Римљани користили у градњи.
Истраживачи су наишли на просторије у којима су зидови били недовршени, а гомиле претходно помијешаног сувог материјала и алати за мкерење били су спремљени за припрему бетона.
Римљани су користили бетон у изградњи стадиона попут Колосеума, храмова са куполама попут Пантеона, јавних купатила и других великих зграда, аквадукта и мостова, какви нису направљени до тада у историји.
Откриће у Помпеји показало је да су Римљани користили технику која се зове "вруће мијешање", у којој се материјал назван живи креч, што је суви кречњак који је претходно загрејан, директно комбинује са водом и мјешавином вулканске стене и пепела, стварајући хемијску реакцију која природно загријва смјешу.
