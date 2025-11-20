Скица за детаљ фреске Успења Богородице насликане 1553. године, продата за 3,1 милион евра

20.11.2025
Скица за детаљ фреске Успења Богородице насликане око 1553. године у централном дијелу капеле Дјела Ровере у цркви Тринита деи Монти у Риму, продата је на аукцији у Паризу за 3,1 милион евра.
Скица коју је нацртао Микеланђелов пријатељ и ученик Данијеле да Волтера (1509-1566) користећи металну иглу и црну креду приказује главу младића и пре неколико мјесеци случајно је пронађена на једном имању у околини Нанта, преноси Ројтерс.
"Прије неколико мјесеци сам примио човјека који је желио да се процијени имовина његовог дједа. Показао ми је фотографије које је направио мобилним телефоном. Надао се доброј цијени за дизајнерске лампе из 20. вијека, али моју пажњу је привукао цртеж који је висио на зиду канцеларије", изјавио је Пол-Мари Муније, аукционар који је препознао ово значајно умјетничко дјело у приватној колекцији.
Да Волтерова скица, која је била у посједу исте породице најмање од средине 20. вијека на полеђини има и натпис на старо-француском језику, галороманском дијалекту којим се говорило у средњовјековној Француској и Белгији (период од 10. до 15. века) и који се приписује фирентинском сликару Андреи дел Сарту (1486-1530).
Након стручне анализе у фирми Де Бајзер, цртеж је на крају идентификован као скица, припремни рад за фреску коју је Лукреција Франћоти Дела Ровере посветила Дјевици Марији у римској цркви Тринита деи Монти.
Првобитно је скица процијењена на око 15.000 евра, али када је утврђено да је ријеч о нацрту за фреску Успења Богородице почетна аукцијска цијена овог дела порасла је на 400.000-500.000 евра да би на данашњој аукцији цртеж био продат за 3,1 милион евра, преноси Танјуг.
