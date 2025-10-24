Заплијењена фалсификована умјетничка дјела вриједна милионе евра

Извор:
Полиција је у Баварској заплијенила фалсификована умјетничка дјела вриједна милионе евра, за која се тврди да приказују радове Пикаса, Рембранта и Фриде Кало.
Главни осумњичени је 77-годишњи Нијемац који се, заједно са 10 наводних саучесника, суочава са оптужбама за завјеру и превару, саопштиле су власти у Баварској.
Истражиоци су први пут постали сумњичави када је вођа покушао да прода двије наводно оригиналне слике Пикаса на тржишту умјетничких дјела, а цијела операција обухватала је Њемачку, Швајцарску и Лихтенштајн.
Затим је покушао да прода слику "Повјериоци" /Де Стаалмеестерс/, чувено уље на платну холандског старог мајстора Рембранта, за 120 милиона швајцарских франака - упркос томе што оригинал виси у "Рајксмузеуму" у Амстердаму.
Баварска полиција је саопштила да је главни осумњичени покушао да прода још 19 фалсификованих дјела, наводно свјетски познатих умјетника, за износи од 400.000 до 14 милиона евра.
Међу њима су биле копије радова мексичке сликарке Фриде Кало, као и фламанског старог мајстора Петера Пола Рубенса, италијанског вајара Амедеа Модиљанија и Шпанца Жоана Мироа.
Њему је помагао 74-годишњи Нијемац који је "припремио стручне извјештаје посебно како би потврдио аутентичност умјетничких дјела".
Баварска државна криминалистичка полиција саопштила је да су фалсификовани "Повјериоци", слика која се понекад назива и "Представници еснафа сукнара" – били у власништву 84-годишње Швајцаркиње.
Тренутно је под истрагом јавног тужиоца у Амбергу, полиције и швајцарских власти након што је фалсификовани комад конфискован у Швајцарској.
Слика је заплијењена током координисане серије рација 15. октобра широм Њемачке, Швајцарске и Лихтенштајна.
