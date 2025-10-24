Logo

Заплијењена фалсификована умјетничка дјела вриједна милионе евра

Извор:

СРНА

24.10.2025

20:05

Коментари:

0
Заплијењена фалсификована умјетничка дјела вриједна милионе евра
Фото: Markus Spiske/Pexels

Полиција је у Баварској заплијенила фалсификована умјетничка дјела вриједна милионе евра, за која се тврди да приказују радове Пикаса, Рембранта и Фриде Кало.

Главни осумњичени је 77-годишњи Нијемац који се, заједно са 10 наводних саучесника, суочава са оптужбама за завјеру и превару, саопштиле су власти у Баварској.

BOJAN-VIPOTNIK-140925

Република Српска

Випотник: Народна скупштина - гарант суверенитета и трајања Српске

Истражиоци су први пут постали сумњичави када је вођа покушао да прода двије наводно оригиналне слике Пикаса на тржишту умјетничких дјела, а цијела операција обухватала је Њемачку, Швајцарску и Лихтенштајн.

Затим је покушао да прода слику "Повјериоци" /Де Стаалмеестерс/, чувено уље на платну холандског старог мајстора Рембранта, за 120 милиона швајцарских франака - упркос томе што оригинал виси у "Рајксмузеуму" у Амстердаму.

Баварска полиција је саопштила да је главни осумњичени покушао да прода још 19 фалсификованих дјела, наводно свјетски познатих умјетника, за износи од 400.000 до 14 милиона евра.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

Хрват који је ранио мушкарца из БиХ пред полицијом запјевао хит Шекија Турковића

Међу њима су биле копије радова мексичке сликарке Фриде Кало, као и фламанског старог мајстора Петера Пола Рубенса, италијанског вајара Амедеа Модиљанија и Шпанца Жоана Мироа.

Њему је помагао 74-годишњи Нијемац који је "припремио стручне извјештаје посебно како би потврдио аутентичност умјетничких дјела".

Баварска државна криминалистичка полиција саопштила је да су фалсификовани "Повјериоци", слика која се понекад назива и "Представници еснафа сукнара" – били у власништву 84-годишње Швајцаркиње.

Дервента

Градови и општине

Реконструкција објеката у Дервенти у вриједности око 20 милиона КМ

Тренутно је под истрагом јавног тужиоца у Амбергу, полиције и швајцарских власти након што је фалсификовани комад конфискован у Швајцарској.

Слика је заплијењена током координисане серије рација 15. октобра широм Њемачке, Швајцарске и Лихтенштајна.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Крађа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одборник из Лопара из ПДП-а прешла у СНСД

Република Српска

Одборник из Лопара из ПДП-а прешла у СНСД

1 ч

3
Оштећен спортски терен у Новом Граду

Градови и општине

Вандали оштетили спортски терен код Основне школе у Новом Граду

1 ч

0
Одржана показна вјежба "Садејство 2025"

Република Српска

Одржана показна вјежба "Садејство 2025"

1 ч

0
Словеначке инвестиције јачају привреду Републике Српске: "Искра" шири производњу

Економија

Словеначке инвестиције јачају привреду Републике Српске: "Искра" шири производњу

1 ч

2

Више из рубрике

Опасан и бизаран тренд стигао у Европу, издато упозорење

Свијет

Опасан и бизаран тренд стигао у Европу, издато упозорење

2 ч

0
Манијака грешком пустили из затвора, у току велика потрага за њим

Свијет

Манијака грешком пустили из затвора, у току велика потрага за њим

2 ч

0
Дјечак урадио изазов са ТикТок-а, послије 20 минута пронађен мртав

Свијет

Дјечак урадио изазов са ТикТок-а, послије 20 минута пронађен мртав

2 ч

0
Мале шансе да се драгуљи из Лувра могу пронаћи

Свијет

Мале шансе да се драгуљи из Лувра могу пронаћи

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

49

Овај сок штити од 3 веома честе болести

20

48

Бански двор у сјају грба Немањића и амблема Републике Српске

20

39

Несрећа на путу Горажде-Фоча, шест особа примљено у Ургентни центар

20

38

Откривено највеће налазиште злата на свијету

20

29

Потресна исповијест жене коју је мушкарац бацио у бунар: Како сам преживјела, зна само Бог

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner