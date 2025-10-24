Logo

Опасан и бизаран тренд стигао у Европу, издато упозорење

24.10.2025

18:56

Фото: Unsplash

Бајке су нас училе да пољубац може да претвори жабу у принца, а сада се појавио бизаран тренд у којем се користе жабе, али који може бити изузетно опасан.

Ријеч је о “лизању жаба”, које је почело као необичан тренд у САД и Аустралији, а које сада стиже и у Европу. Колико год звучи чудно, то је пракса у којој људи намјерно долазе у контакт са отровним секретом крастача како би изазвали халуцинације и осјећај еуфорије сличан ЛСД-у.

Фармаколог и токсиколог, професор Холгер Барт са Универзитета у Улму, упозорио је јавност поводом предстојеће Ноћи вјештица, истичући да је ријеч о “чудном и изузетно опасном тренду” који се рапидно шири.

“Слуз жаба крастача садржи токсине који директно утичу на срце“, објаснио је Барт.

Попут неких других водоземаца, на примјер даждевњака, крастаче луче отровне супстанце кроз жљезде на својој кожи. Те хемикалије им служе као одбрана од предатора, али и заштита од бактерија и гљивица.

У Аустралији и САД људи користе слуз крастаче како би доживели такозвани “природни трип“. Токсини се уносе лизање коже, кувањем жабљег секрета, па чак и пушењем осушеног секрета.

Осјећај еуфорије и халуцинације

Оно што посебно забрињава стручњаке јесте да се тренд сада шири и на Њемачку и Аустрију, гдје се крастаче легално продају, јер трговина и конзумација ових животиња нису обухваћене законом о наркотицима.

Ефекти се јављају отприлике пола сата након лизања - осјећај еуфорије и живописне визуелне халуцинације. Међутим, исте супстанце могу изазвати и конфузију, вртоглавицу, главобољу, мучнину и повраћање, преноси "Хеуте".

“У већим количинама може доћи до озбиљног тровања, опасног пораста крвног притиска, поремећаја срчаног ритма, па чак и застоја срца“, упозорава професор Барт.

Стручњаци апелују да се ова “природна дрога“ не схвата олако - иако долази од живог бића, њен ефекат на људски организам може бити подједнако смртоносан као и било који хемијски отров.

