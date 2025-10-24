Ђурагић: Конаковићеве импровизације и манипулације постале препознатљиве

Извор:
СРНА
24.10.2025
18:16
Након што је у сједишту НАТО-а у Бриселу усвојен Индивидуално прилагођени партнерски програм (ИТПП) између БиХ и НАТО савеза, министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић поново је покушао тај технички документ представити као "велики корак" ка чланству у НАТО-у, и тиме, по ко зна који пут, политички манипулисати јавношћу, изјавио је шеф Представништва Републике Српске у Бриселу Марио Ђурагић.
"Када је ријеч о раду министра Конаковића, јасно је да једино што је заиста научио јесте - радити о глави Републици Српској и њеним званично изабраним представницима, иако му ни то не полази за руком. Његове честе импровизације и недостатак институционалног знања постали су препознатљиви, због чега га колеге у иностранству и доживљавају као бошњачког министра спољних послова, а не као представника БиХ", истакао је Ђурагић.
Он је нагласио да управо из тог оквира произилази и његова најновија интерпретација ИТПП-а као "великог корака ка чланству у НАТО-у".
Реагујући на Конаковићеву тврдњу да је у сједишту НАТО-а у Бриселу усвојен ИТПП између БиХ и НАТО-а и да је то велики корак до пуноправног чланства у овај савез, Ђурагић је рекао да за разлику од министрових површних тумачења, чињенице су јасне - ријеч је о партнерском програму који је НАТО усвојио 2021. године под концептом "један партнер – један план" као оквир сарадње са свим партнерским државама, а не само онима које имају аспирације за чланство.
Уз то, каже, он, ИТПП је мање интензиван облик сарадње од ранијег ПАРП процеса, који се одвијао у двогодишњем циклусу, док се ИТПП реализује на четверогодишњем нивоу, што значи да је ријеч о мање, а не више интензивној сарадњи.
"Сам документ јасно наводи да сарадња између БиХ и НАТО-а не прејудицира коначну одлуку о чланству, што га чини партнерским, а не интеграционим оквиром. Најбоља потврда тога је и примјер Азербејџана, који има исти тип сарадње, без аспирација ка чланству. ИТПП никада не би могао бити усвојен без сагласности представника Републике Српске и управо та чињеница показује да ниједна одлука, па ни ова, не може бити приватизована од једног министра без уважавања уставних механизама и равноправности ентитета", појаснио је шеф Представништва Српске у Бриселу.
Он је нагласио да је усвојен документ о сарадњи са организацијом која је, парадоксално по министра Конаковића, извршила кључни притисак да након скоро шест година мандата, иако је законом предвиђено четири, начелник Заједничког штаба Оружаних снага БиХ из реда бошњачког народа коначно буде замијењен Србином.
"Министар Конаковић би ту имао много тога да приговори НАТО-у, али би се тада политички 'побједник' врло лако претворио у губитника", рекао је Ђурагић.
Иако није сасвим јасно да ли се и данас шали и покушава да још једном претвори политичку немоћ у тобожњи успјех, док се његова странка, од које је остало само име, убрзано распада и претвара у статистичку грешку, Ђурагић каже да чињенице остају неумољиве: ИТПП није корак ка чланству у НАТО, већ технички документ о сарадњи, усаглашен и прихваћен од свих легитимних представника у институцијама БиХ.
