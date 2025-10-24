Logo

Невјероватни призори у Хрватској: Град забијелио саобраћајнице
Фото: Printscreen/X

Острво Крк је данас снажно невријеме праћено градом, који је забијелио путеве и узроковао потешкоће у саобраћају.

Како преносе хрватски медији, град је падао у више наврата, а огромна количина леда личи на сњежни покривач.

Проблеми у саобраћају забиљежени су на главној крчкој саобраћајници која повезује Малинску и град Крк.

Свијет

Ради се о наставку нестабилног времена које је започело јуче, а због којег су ватрогасци морали интервенисати у два наврата. Радило се о уклањању срушених стабала и грана са саобраћајница на подручју Јежевца у Крку те у Малинској.

Да се ради о заиста обилним падавинама, потврђује и податак са мјерне станице на Ријечком аеродрому у Омишљу, гдје је у 24 сата, до петка у 8 сати ујутро, измјерено чак 104,6 мм кише. Према прогнозама, нестабилно вријеме наставиће се и током сљедећих дана, преноси Индекс.хр.

Невријеме праћено градом погодило је дана и Загреб, али није дуго трајало, те није причињена штета.

