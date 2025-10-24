Каран: Сарадња између Српске и Србије добра у свим областима

Извор:
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран изјавио је, након састанка са ресорним министром Србије Белом Балинтом и обиласка Научнотехнолошког парка у Београду, да ова два министарства, као и Српска и Србија уопште настављају успјешну сарадњу у овој и свим другим областима, те да Српска може много тога да научи.
Каран је нагласио да је та сарадња посебно оснажена Меморандумом који су два министарства потписала прошле године, а који је резултирао великим бројем практичних дјелатности између научнотехнолошких паркова Србије и Републике Српске.
Појаснио је да је научнотехнолошки парк Републике Српске тек у фази почетка изградње преко Саудијског фонда и да ће коштати 35 милиона КМ.
"Ту смо већ у ратификацији преко Парламентарне скупштине БиХ, а у међувремену имамо велики број активности када је ријеч о иновацијама и заједничкој сарадњи наших младих иноватора", рекао је Каран.
Он је додао да је у нормативном смислу све већ урађено, да Република Српска ради Научнотехнолошки парк, те има велики број стартапова и иновациони центар у Бањалуци.
"За неколико година успјели смо да имамо стотине младих људи и стотине привредних друштава који дјелују ван Републике Српске и на међународном плану који већ стварају огроман профит", истакао је Каран.
Жеља Српске и ресорног министарства, према његовим ријечима, јесте да своју младу памет и њене иновације повеже са науком, универзитетима и привредом.
"Један од бенефита, јако битних за нас, је да нам млади остану у Републици Српској. То би у коначном, поред овога што ће помоћи нашој привреди и оживити оне ресурсе који су помало и замрли, допринијело да оживимо привреду са свих аспеката", рекао је Каран.
Он је нагласио да је кључна ствар да будућност Републике Српске буду млади, образовани људи и да имамо знање и технолошке инвестиције у Републици Српској, који ће помоћи привреди.
"Изузетно је важно да млади буду не само наш ресурс и снага у будућности, него генерално - и демографска и свеукупна снага Републике Српске", рекао је Каран.
Посебно је нагласио да Србија и Република Српска већ 20 година имају такмичење у најбољим иновацијама, те да Српска има много тога да научи од Србије.
"Пројекти и стартапови које има Србија су поодавно превазишли њене оквире и Србије је већ извршила једну интернационализацију својих пројеката. Практично Србија извози своју младу иновативну памет на цијело свјетско тржиште и ми од њих можемо много да научимо", рекао је Каран.
Према његовим ријечима, заједнички циљ је да се кроз ове пројекте, прије свега, повежу млади.
"Наши млади су кроз ова такмичења свих ових 20 година показали да имамо сјајне младе особе са сјајним пројектима, само Република Српска и наше ресорно министарство мора њима створити нормативни и сваки други оквир", рекао је Каран.
Он је поновио да је сарадња између Српске и Србије добра у свим областима.
"Ја сам подсјетио да од 2006. године у складу са Дејтонским споразумом Република Српска и Србија у оквиру специјалних веза развијају сарадњу у свим сегментима друштвене дјелатности од економије, науке, образовања, здравства, привреде, културе, историје и тако даље", рекао је Каран.
Он је подсјетио да је један од заједничких пројеката Андрићев институт, а да је међусобна сарадња додатно појачана са Декларацијом свесрпског сабора.
Каран је захвалио министру Балинту и запосленима у Научно-технолошком парку на гостопримству и размјени искустава, истичући да су они много помогли Републици Српској, која у сарадњи са њима у будућности само може да јача.
