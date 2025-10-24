Logo

Голубовић: Министарство разматра више модела за организовање продуженог боравка за сву дјецу

24.10.2025

15:55

Голубовић: Министарство разматра више модела за организовање продуженог боравка за сву дјецу
Фото: Срна

У вези са иницијативом родитеља за организовање продуженог боравка у свим школама запримљеном непосредно пред почетак нове школске 2025/26 године, министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић изјавио је да је у Републици Српској већ постигнут значајан обухват дјеце продуженим боравком и да ће Министарство наставити да унапређује овај вид подршке ученицима и родитељима.

Он је нагласио да је циљ да се обезбиједи продужени боравак за сву дјецу и да је због тога, одмах након запримљене иницијативе у септембру одржан састанак са директорима основних школа из Бањалуке и са представницима родитеља, на којима је размотрена могућност проширења капацитета за продужени боравак у Бањалуци, гдје је потреба најизраженија.

Голубовић је подсјетио да је помоћник министра за предшколско и основно васпитање и образовање Наташа Цвијановић одржала састанак са представницима родитеља, на којем су размотрене њихове иницијативе и приједлози.

Министар је истакао да је лично информисан о детаљима тог разговора и да су родитељи том приликом обавијештени о динамици активности које Министарство предузима.

- Тада је представницима родитеља појашњено да је потребно да се системски проведу све активности у складу са законом. Уз то, морамо сачекати усвајање новог буџета Републике Српске, те анализирамо које рјешење може бити најбрже спроведено као системски одговор који је у интересу дјеце. Поштујући захтјев родитеља, Министарство је анализирало могућности и припремило више модела који ће се моћи реализовати у сарадњи са школама и локалним заједницама - рекао је Голубовић.

Разматрају се рјешења која обухватају изнајмљивање додатних простора, коришћење мање попуњених школских објеката, као и проширење просторних капацитета у школама са највећим бројем заинтересованих ученика. Такође се анализира интерсекторска сарадња са другим министарствима ради могућег суфинансирања боравка дјеце као мјере подршке породици.

Голубовић је поручио да ће реализација било ког рјешења бити могућа тек након усвајања новог буџета Републике Српске, јер ова питања захтијевају значајна финансијска издвајања.

- Наш приступ је одговоран и системски – све што радимо мора бити финансијски одрживо и у интересу дјеце и њихових породица - закључио је Голубовић те нагласио да је за школску 2025/2026. годину Министарство дало сагласност за организовање продуженог боравка у 149 школа за око 13.600 ученика, да су у реализацији програма ангажована 662 радника као и да се за те намјене на мјесечном нивоу из буџета Републике Српске издваја 1,7 милиона КМ.

- Имајући у виду све што се предузима од септембра до данас, а разумијевајући потребе родитеља као и да ће се проблем како је у септембру договорено, настојати ријешити по етапама, Министарство просвјете и културе указује да пласирање нетачних информација у медијима шаље погрешну слику у вези са предузетим активностима Министарства по овом питању. Стога се не могу прихватити наводи о недостатку одговорности и бриге према најмлађима - рекао је Голубовић.

Боривоје Голубовић

