Уништено 90 предмета кориштених за илегално приређивање игара на срећу

Приход од накнада за приређивање игара на срећу и пореза на добитак у девет мјесеци 2025. године износио је 125.508.023 КМ, што представља повећање од 12 одсто у односу на исти период прошле године, саопштено је из Републичке управе Републике Српске.
"Константан раст прихода који биљежи Републичка управа за игре на срећу говори о значајном увођењу реда на тржиште игара на срећу у Републици Српској. Појачане активности како инспекцијског, тако и осталих одјељења у оквиру Републичке управе за игре на срећу довеле су до евидентног повећања дисциплине у пословању приређивача, што је резултирало растом буџетских прихода од накнада, али и сузбијању илегалног приређивања игара на срећу у Републици Српској", оцијенио је вршилац дужности директора Републичке управе за игре на срећу Драженко Вељановски.
Он је истакао да је објективном контролисању пословања приређивача игара на срећу у Српској допринио рачунарски систем, тј. онлајн контрола која приказује стварно и чињенично стање прихода, те онемогућује било какав вид злоупотреба у пословању приређивача.
"Сви видови контроле које спроводи Републичка управа за игре на срећу евидентно су довеле до појачане дисциплине у раду приређивача, али и схватању да ће сваки вид незаконитог пословања наићи на адекватну реакцију наших контролних органа", рекао је Вељанововски.
У том контексту Републичка управа за игре на срећу данас је уништила 90 предмета кориштених за илегално приређивање игара на срећу у Републици Српској.
Ријеч је о другој акцији уништавања одузетих предмета у мјесец дана, што потврђује пуну посвећеност и опредјељење Републичке управе за игре на срећу, посебно њеног инспекцијског одјељења на сузбијању илегалног тржишта игара на срећу у Српској.
У данашњој акцији уништено је 35 аутомата за игре на срећу, 29 самоуслужних терминала, пет комада рачунарске опреме и 21 телевизор који су кориштени за илегално приређивање игара на срећу, а који су на основу правоснажних одлука трајно одузети и предати Републичкој управи за игре на срећу на уништавање.
Наведени илегални предмети уништени су механичким ломљењем на регионалној депонији ЈП "ДЕП-ОТ" Бањалука, пише РТРС.
