Logo

Уништено 90 предмета кориштених за илегално приређивање игара на срећу

Извор:

РТРС

24.10.2025

15:51

Коментари:

0
Уништено 90 предмета кориштених за илегално приређивање игара на срећу
Фото: РТРС

Приход од накнада за приређивање игара на срећу и пореза на добитак у девет мјесеци 2025. године износио је 125.508.023 КМ, што представља повећање од 12 одсто у односу на исти период прошле године, саопштено је из Републичке управе Републике Српске.

"Константан раст прихода који биљежи Републичка управа за игре на срећу говори о значајном увођењу реда на тржиште игара на срећу у Републици Српској. Појачане активности како инспекцијског, тако и осталих одјељења у оквиру Републичке управе за игре на срећу довеле су до евидентног повећања дисциплине у пословању приређивача, што је резултирало растом буџетских прихода од накнада, али и сузбијању илегалног приређивања игара на срећу у Републици Српској", оцијенио је вршилац дужности директора Републичке управе за игре на срећу Драженко Вељановски.

Он је истакао да је објективном контролисању пословања приређивача игара на срећу у Српској допринио рачунарски систем, тј. онлајн контрола која приказује стварно и чињенично стање прихода, те онемогућује било какав вид злоупотреба у пословању приређивача.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

У Котор Вароши ухапшене три особе, одузета аутоматска пушка

"Сви видови контроле које спроводи Републичка управа за игре на срећу евидентно су довеле до појачане дисциплине у раду приређивача, али и схватању да ће сваки вид незаконитог пословања наићи на адекватну реакцију наших контролних органа", рекао је Вељанововски.

У том контексту Републичка управа за игре на срећу данас је уништила 90 предмета кориштених за илегално приређивање игара на срећу у Републици Српској.

Ријеч је о другој акцији уништавања одузетих предмета у мјесец дана, што потврђује пуну посвећеност и опредјељење Републичке управе за игре на срећу, посебно њеног инспекцијског одјељења на сузбијању илегалног тржишта игара на срећу у Српској.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Формирањем Народне скупштине постављен правни темељ Српске

У данашњој акцији уништено је 35 аутомата за игре на срећу, 29 самоуслужних терминала, пет комада рачунарске опреме и 21 телевизор који су кориштени за илегално приређивање игара на срећу, а који су на основу правоснажних одлука трајно одузети и предати Републичкој управи за игре на срећу на уништавање.

Наведени илегални предмети уништени су механичким ломљењем на регионалној депонији ЈП "ДЕП-ОТ" Бањалука, пише РТРС.

Подијели:

Тагови:

Igre na sreću

aparati

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Котор Вароши ухапшене три особе, одузета аутоматска пушка

Хроника

У Котор Вароши ухапшене три особе, одузета аутоматска пушка

2 ч

0
Бојић: Власт Српске створила позитиван амбијент за страна улагања

Градови и општине

Бојић: Власт Српске створила позитиван амбијент за страна улагања

2 ч

0
Рерна кухиња храна шпорет

Савјети

Ево да ли треба загријати рерну прије печења: Многи праве једну грешку

2 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Верујем да ће самит Путина и Трампа бити одржан

2 ч

0

Више из рубрике

Ево какво нас вријеме очекује сутра

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује сутра

2 ч

0
Овако изгледа права славска трпеза за Свету Петку

Друштво

Овако изгледа права славска трпеза за Свету Петку

4 ч

0
Да ли знате како се бира икона Свете Петке и гдје се поставља у дому?

Друштво

Да ли знате како се бира икона Свете Петке и гдје се поставља у дому?

5 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Друштво

Поскупљује гориво

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

48

Канцеларији дисциплинског тужиоца постављена питања у вези са Узуновићевом

17

46

Орбан увјерен да ће се Путин и Трамп на крају састати

17

45

Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

17

43

Хороскопски знакови који бјеже од озбиљних веза

17

33

Како одабрати најбоље маслиново уље?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner