У Котор Вароши ухапшене три особе, одузета аутоматска пушка

24.10.2025

15:48

Фото: АТВ
Фото: АТВ

Три пијана лица из Котор Вароша ухапшена су због нарушавања јавног реда и мира, а једно од њих је насрнуло и на полицијског службеника, од којег је током криминалистичке обраде одузета аутоматска пушка.

Полицијској станици Котор Варош синоћ је у 20.40 часова пријављено да се у мјесту Забрђе на коловозу налази више лица која се нагуравају и да једно од њих држи нож.

мирослав бојић

Градови и општине

Бојић: Власт Српске створила позитиван амбијент за страна улагања

Полицијски службеници су на лицу мјеста утврдили да је лице М. П. у руци држало нож, који је пронађен и одузет, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Приликом поступања по пријави, лице С. Б. је физички насрнуло на полицијског службеника, а током криминалистичке обраде од њега је одузета аутоматска пушка.

Алко-тестирањем ухапшених, код М. П. је утврђено 1,89 промила алкохола у крви, код С. Б. 1,20 примила, а код В. Б. 0,74 промила.

Рерна

Савјети

Ево да ли треба загријати рерну прије печења: Многи праве једну грешку

Све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци и дежурног судије Основног суда у Котор Вароши.

