Logo

Шок у Њемачкој: Навијач Зрињског пронађен мртав

Извор:

Бљесак

24.10.2025

13:51

Коментари:

0
Шок у Њемачкој: Навијач Зрињског пронађен мртав
Фото: Markus Spiske/Pexels

Тијело навијача из Мостара пронађено је у једном стану у Мајнцу гдје је Зрињски играо утакмицу Лиге конференције против истоименог клуба из њемачког града.

Како сазнаје "Bljesak.info" тијело је пронађено у четвртак,

а узрок смрти још није познат. Њемачка полиција одмах је покренула истрагу.

Из тог разлога су ватрени навијачи Зрињског одржали минут ћутања на почетку утакмице са Мајнцом. Ускоро се очекује и службено саопштење полиције, а до тада се неће знати шта се заиста догодило са младићем из Босне и Херцеговине.

Бојан Тасић Џаја

Сцена

Отказани сви наступи Амадеус бенда: Пјевач након несреће има здравствене проблеме

Подсјетимо, навијачи Зрињског су нападнути по завршетку утакмице са Мајнцом, а сумња се да су их у возу ка Франкфурту напали навијачи Ајнтрахта који важе за једну од најозлоглашенијих навијачких група у Њемачкој.

Мајнц је поменуту утакмицу против Зрињског добио резултатом 1:0.

Подијели:

Тагови:

navijač

Њемачка

Zrinjski

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ФИФА казнила Хрвате због дивљања навијача

Фудбал

ФИФА казнила Хрвате због дивљања навијача

3 д

0
Хорор послије утакмице: Навијачи гађали аутобус и убили возача!

Свијет

Хорор послије утакмице: Навијачи гађали аутобус и убили возача!

4 д

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Фудбал

Навијачи ФК "Сарајево" сукобили се с полицијом у Бијељини

4 д

0
Навијачки обрачун у Илијашу: Повријеђено пет особа, разбијено 15 возила

Хроника

Навијачки обрачун у Илијашу: Повријеђено пет особа, разбијено 15 возила

5 д

0

Више из рубрике

Амри Пашић Фаћо

Хроника

Амиру Пашићу Фаћи предложен притвор

37 мин

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

У Градишци одузето 200 грама марихуане и четири стабљике индијске конопље

2 ч

0
Прогутао марихуану када је видио полицију

Хроника

Прогутао марихуану када је видио полицију

3 ч

0
Полиција Србије

Хроника

Србац: Мушкарац слетио с пута и погинуо на лицу мјеста

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Обавезна зимска опрема у БиХ од 1. новембра: Правила, казне и савјети за возаче

14

10

Током викенда више дијелова града без струје

14

08

Весли Клар свједок одбране на суђењу Тачију, Весељију, Сељимију, Краснићију

14

06

Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

14

00

Грађанима на првом мјесту цијена, па тек онда безбједност хране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner