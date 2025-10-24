Шок у Њемачкој: Навијач Зрињског пронађен мртав

Извор:
Тијело навијача из Мостара пронађено је у једном стану у Мајнцу гдје је Зрињски играо утакмицу Лиге конференције против истоименог клуба из њемачког града.
Како сазнаје "Bljesak.info" тијело је пронађено у четвртак,
а узрок смрти још није познат. Њемачка полиција одмах је покренула истрагу.
Из тог разлога су ватрени навијачи Зрињског одржали минут ћутања на почетку утакмице са Мајнцом. Ускоро се очекује и службено саопштење полиције, а до тада се неће знати шта се заиста догодило са младићем из Босне и Херцеговине.
Сцена
Подсјетимо, навијачи Зрињског су нападнути по завршетку утакмице са Мајнцом, а сумња се да су их у возу ка Франкфурту напали навијачи Ајнтрахта који важе за једну од најозлоглашенијих навијачких група у Њемачкој.
Мајнц је поменуту утакмицу против Зрињског добио резултатом 1:0.
