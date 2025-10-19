Logo

Навијачки обрачун у Илијашу: Повријеђено пет особа, разбијено 15 возила

19.10.2025

10:36

Сарајевска полиција ухапсила је 12 особа након великог навијачког обрачуна који се синоћ одиграо у мјесту Бијамбаре код Илијаша.

У МУП-у Кантона Сарајево наводе да је полицији око поноћи пријављено да су непознате особе напале колону возила једне навијачке групе.

”На терен је одмах упућено више више полицијских патрола и тимова који су утврдили да је повријеђено више особа, те причињена велика материјална штета, док су извшриоци побјегли”, саопштио је МУП Кантона Сарајево.

Оперативним радом на терену, полицијски службеници су на подручју Чевљановића пронашли и под контролу ставили више особа који су имали обиљежја друге навијачке групе.

Ухапшено је 12 особа због сумње да су починили кривична дјела насилничко понашање, оштећење туђе ствари и тешка тјелесна повреда. Ухапшени су: Д.Ћ. (2004), Т.Г. (2002), А.Е. (2002), А.А. (2005), С.Г. (2006), М.Б. (2006), В.Ш. (2004), Т.К. (2005), Х.Д. (1996), А.З. (1984), С.Ћ. (1996) и А.А. (1989)”, наводе у полицији.

”Код три особе су констатоване тешке тјелесне повреде - једна је задржана на Клиничком центру Универзитета у Сарајево, а двије особе су задобиле лакше тјелесне повреде. Увиђајем, који је наложио дежурни тужилац, констатована су оштећења на 15 возила”, наводе у МУП-у Кантона Сарајево.

Додају да су сви ухапшени спроведени на криминалистичку обраду након чега ће бити предати у надлежност Кантоналног тужилаштва у Сарајеву.

”Полицијски службеници настављају рад на даљњем документовању и расвјетљавању свих околности ових кривичних дјела”, наводе у полицији.

