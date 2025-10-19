Logo

Затекли лешеве на мјесту злочина! У акцији ''Самбо'' ухапшено 14 особа због илегалне борбе паса

АТВ

19.10.2025

10:11

Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са припадницима полицијских управа Добој и Бањалука и Жандармерије спровели су оперативну акцију ''Самбо“ усмјерену на спречавање злостављања животиња и организовања борби паса.

Приликом претреса једне локације на подручју Дервенте затечена су 84 лица (држављани Републике Србије, Хрватске, Црне Горе, Федерације БиХ и Републике Српске).

Полиција Републике Српске

Хроника

Хапшење у Бијељини: Аутомобилом ударио полицајца, па покушао побјећи

Полицијски службеници су саслушали 70 особа у својству свједока, док је 14 особа ухапшено и против њих ће бити поднесен извјештај о почињеном кривичним дјелима “Злостављање и мучење животиња”, ''Недозвољена производња и промет наркотичких средстава“ и ''Омогућавање уживања опојних дрога“.

policija hrvatska

Регион

Ухапшен старац: У стану вагао и паковао кокаин

У току су претреси возила од стране полицијских службеника и врши се увиђај на мјесту борилишта.

На лицу мјеста нађени су и лешеви убијених паса, више повријеђених паса, а одузет је новац и одређена количина наркотичких средстава, као и други предмети који се могу довести са наведеним кривичним дјелима. Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Добој, саопштено је из МУП-а Републике Српске.

akcija policije

хапшење

борбе паса

