Огласила се полиција о дојави на Додиковом имању

Извор:

АТВ

30.09.2025

11:02

Огласила се полиција о дојави на Додиковом имању
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Након што је јутрос запримљена дојава о бомби на имању предсједника Милорада Додика полиција је одмах изашла на лице мјеста и у току је противдиверзиони преглед, рекла је за АТВ портпарол МУП-а Републике Српске Мирна Миљановић.

Према незваничним информацијама прелиминарни резултати прегледа указују да се највјероватније ради о лажној узбуни.

Ипак у МУП-у Српске наводе да је полиција и даље на терену и врши додатне претраге и провјере.

Више детаља накнадно ће бити саопштено.

