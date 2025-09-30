Огласила се полиција о дојави на Додиковом имању

Извор:
30.09.2025
Након што је јутрос запримљена дојава о бомби на имању предсједника Милорада Додика полиција је одмах изашла на лице мјеста и у току је противдиверзиони преглед, рекла је за АТВ портпарол МУП-а Републике Српске Мирна Миљановић.
Према незваничним информацијама прелиминарни резултати прегледа указују да се највјероватније ради о лажној узбуни.
Ипак у МУП-у Српске наводе да је полиција и даље на терену и врши додатне претраге и провјере.
Више детаља накнадно ће бити саопштено.
