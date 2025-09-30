Logo

Аулић: Конаковић је у политици био и остао пачија школа

Извор:

СРНА

30.09.2025

10:19

Коментари:

1
Аулић: Конаковић је у политици био и остао пачија школа

Предсједник НиП-а Елмедин Конаковић у политици је био и остао пачија школа, а у стварном животу је мало проблематичнија подземна школа, изјавио је члан Главног одбора СНСД-а Саша Аулић.

Реагујући на његову изјаву да би потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић била иста или гора од предсједника СНСД-а Милорада Додика у вези са, како је рекао, "сецесионистичком политиком" Српске, Аулић је рекао за Срну да је јасно да је за Конаковића сецесиониста свако ко се не клања великобошњачком унитаризму и ко се бори за Устав, а против страног интервенциоизма.

Индонезија-срушена школа-30092025

Свијет

Срушила се зграда школе: Спасиоци трагају за дјецом испод рушевина, родитељи страхују од најгорег

- Конаковић није ни одлучивао, нити се шта питао у вези са СНСД-ом а, коначно, све мање се пита и о НиП-у - констатовао је Аулић.

Подијели:

Таг:

Саша Аулић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Горјела брвнара у Бањалуци

Хроника

Горјела брвнара у Бањалуци

3 ч

0
Слободан Васковић, новинар и блогер

Друштво

Преминуо Слободан Васковић: Објављена вијест на његовом блогу

3 ч

11
Пуцњава испред казина: Двоје мртвих, више особа рањено

Свијет

Пуцњава испред казина: Двоје мртвих, више особа рањено

3 ч

0
Цвијановић: Људска машта нема граница - исто важи и за медије из Сарајева

БиХ

Цвијановић: Људска машта нема граница - исто важи и за медије из Сарајева

3 ч

1

Више из рубрике

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

Република Српска

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

3 ч

1
Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

3 ч

1
Петровић: СНСД ће сачувати стабилну и јаку Српску

Република Српска

Петровић: СНСД ће сачувати стабилну и јаку Српску

5 ч

0
Предсједник Српске у Сочију

Република Српска

Предсједник Српске у Сочију

6 ч

9
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

37

У експлозији у ресторану три особе повријеђене, двије теже

13

33

Претукао дјевојку (23) у стану: Разбио јој телефон, па је крвнички ударао рукама и ногама

13

24

Лавров: Изјаве САД су резултат европског притиска

13

22

Знате ли да због ове грешке кромпир претварате у отров?

13

17

Појавила се карта Југославије због које је срамота и БиХ и Србију и Хрватску

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner