Аулић: Конаковић је у политици био и остао пачија школа

Предсједник НиП-а Елмедин Конаковић у политици је био и остао пачија школа, а у стварном животу је мало проблематичнија подземна школа, изјавио је члан Главног одбора СНСД-а Саша Аулић.
Реагујући на његову изјаву да би потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић била иста или гора од предсједника СНСД-а Милорада Додика у вези са, како је рекао, "сецесионистичком политиком" Српске, Аулић је рекао за Срну да је јасно да је за Конаковића сецесиониста свако ко се не клања великобошњачком унитаризму и ко се бори за Устав, а против страног интервенциоизма.
- Конаковић није ни одлучивао, нити се шта питао у вези са СНСД-ом а, коначно, све мање се пита и о НиП-у - констатовао је Аулић.
