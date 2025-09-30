Преминуо Слободан Васковић: Објављена вијест на његовом блогу

Аутор:Стеван Лулић
30.09.2025
10:03
Коментари:11
Српски блогер и новинар Слободан Васковић преминуо је у 63. години, објављено је на његовом блогу.
"Драги наш Слобо напустио нас је и прешао на Другу Страну, борећи се до краја", стоји у објави на његовом блогу.
"Детаље из биографије су му годинама писали други, а за нас је био и заувијек остаће најбољи син, муж, отац, деда, брат, стриц, ујак... Породица", закључује се у краткој објави.
Слободан Васковић је рођен 16. новембра 1962. године у Сарајеву. Завршио је гимназију и средњу балетску школу, а при Народном позоришту у Сарајеву и вишу балетску школу (1984). Био је запослен у Народном позоришту од 1986. до 1992. године као члан балета. Током рата био је водитељ емисије народне музике "Свилен конац” на Српском радију у Палама. Након рата прелази да ради у Бањалуку гдје постаје дописник дневног листа "Грађанин”. Потом ради као новинар за лист "Репортер”.
Од 2001. до 2009. године био је директор и главни и одговорни уредник магазина "Патриот". Затим, био је главни и одговорни уредник магазина „Став”. До марта 2011. радио је као новинар у емисији "60 минута” на Федералној телевизији из Сарајева. У априлу исте године покренуо је свој лични блог.
