ФЗО: Свако друго боловање лажно

СРНА

30.09.2025

09:10

FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Фото: АТВ

Сваки други радник враћен је на посао од њих 104 на боловању за које је завршена контрола која је обављена на захтјев послодавца за ванредну оцјену привремене спријечености за рад.

Према подацима Фонда здравственог осигурања Републике Српске, од почетка године 83 послодавца затражила су ванредну оцјену привремене спријечености за рад за 213 радника.

- Њих 56 је након провјере враћено на посао, док је за 48 радника продужено боловање. Сви остали су у међувремену почели да раде па није било потребе за ванредном оцјеном или је ванредна оцјена у току - речено је Гласу Српске у Фонду.

Како су појаснили, послодавац има могућност да за радника који је на боловању затражи ванредну оцјену привремене спријечености за рад уколико сумња у оправданост боловања.

Такође, послодавац има могућност да од Фонда затражи контролу оправданости боловања које је већ закључено или још траје.

- Када је ријеч о контроли оправданости боловања, 77 послодаваца је упутило захтјев за контролу боловања 498 радника - навели су из Фонда.

Најчешћа неправилност која је утврђена је да, како кажу у Фонду, здравствена установа није испоштовала поступак и начин упућивања осигураника на првостепену комисију за оцјену привремене спријечености за рад, који је дефинисан правилником.

Из Фонда су подсјетили да је радник на боловању према закону дужан да се сваких 15 дана јавља породичном љекару, осим ако је ријеч о болничком лијечењу. У случају да се не јави, породични љекар даје оцјену да је способан за рад.

- С циљем спречавања погоршања здравственог стања, осигураник за вријеме боловања не напушта мјесто пребивалишта, осим у случају посјете породичном љекару или због обављања дијагностичких претрага на које је упућен ван мјеста пребивалишта - појаснили су из Фонда.

Предсједик Уније послодаваца Републике Српске Саша Тривић рекао је да је евидентно да одавно постоје злоупотребе боловања. Он се нада да ће се у будућности доћи до рјешења којима ће се поправити лоша ситуација у овој области.

FZO Republike Srpske

bolovanje

