Дојављена бомба у хотелу ''Палас'' у Бањалуци

Извор:
АТВ
30.09.2025
09:06
Коментари:0
Полицијској управи Бањалука јутрос око 6.50 пријављено је да је у хотел "Палас", у Улици Краља Петра Првог Карађорђевића постављена експлозивна направа, потврђено је за АТВ.
У току је противдиверзиони преглед објекта, а хотел је евакуисан.
Извршена је евакуација хотела и предузимају се друге мјере и радње у складу са упутством о поступању припадника МУП-а у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством.
Хроника
2 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
17 ч0
Хроника
18 ч1
Најновије
Најчитаније
09
57
09
55
09
49
09
49
09
45
Тренутно на програму