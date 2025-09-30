Logo

Дојављена бомба у хотелу ''Палас'' у Бањалуци

АТВ

30.09.2025

09:06

Дојављена бомба у хотелу ''Палас'' у Бањалуци
Фото: АТВ

Полицијској управи Бањалука јутрос око 6.50 пријављено је да је у хотел "Палас", у Улици Краља Петра Првог Карађорђевића постављена експлозивна направа, потврђено је за АТВ.

У току је противдиверзиони преглед објекта, а хотел је евакуисан.

Извршена је евакуација хотела и предузимају се друге мјере и радње у складу са упутством о поступању припадника МУП-а у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством.

