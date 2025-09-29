Тежак удес на путу Требиње - Никшић, саобраћај обустављен

Извор:
29.09.2025
Тежак удес догодио се на путу Требиње - Никшић у мјесту Ластва, потврђено је за АТВ из полиције.
"Полицијској станици за безбједност саобраћаја Требиње пријављено је око 18 часова да се догодила саобраћајна незгода у којој је учествовало једно теретно возило", речено је за АТВ из полиције.
На том дијелу пута, саобраћај је потпуно обустављен.
