29.09.2025

18:50

Тежак удес на путу Требиње - Никшић, саобраћај обустављен
Тежак удес догодио се на путу Требиње - Никшић у мјесту Ластва, потврђено је за АТВ из полиције.

"Полицијској станици за безбједност саобраћаја Требиње пријављено је око 18 часова да се догодила саобраћајна незгода у којој је учествовало једно теретно возило", речено је за АТВ из полиције.

На том дијелу пута, саобраћај је потпуно обустављен.

