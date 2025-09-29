Изболи мушкарца ножем, па премјестили тијело? Откривени језиви детаљи убиства у Дебељачи

Извор:
Телеграф
29.09.2025
14:28
Мјештани Дебељача код Панчева, гдје је пронађено тијело Ј. П. сумњају да је он убијен на другом мјесту, а потом његово тијело премјештено.
Јутрос је преко пута пијаце у мјесту Дебељача пронађено тијело мушкарца Ј.П, а потом су убрзо у полицију приведена тројица осумњичених да су починили монструозно убиство.
Мјештани Дебељаче и комшије Ј.П. кажу да је он био затворен и да није комуницирао са комшијама.
"У кући убијеног живе два мушкарца и двије жене, а један од те двојице мушкараца је убијен. Ј. П. ни са ким у комшилуку није причао, никог није дирао, али је увијек нешто ишао искривљен. Ноћима су им лупали на ролетну и развалили су им капију, али не знам да ли су у питању исти људи који су ухапшени због убиства. Прича се да је један од осумњичених зависник од наркотика. Један од ухапшених Н. В. недавно је пуштен из затвора. Двије-три године је робијао због крађе", испричао је један мјештанин Дебељаче за Телеграф.рс .
Подсјетимо, тројица мушкараца су ухапшена, осим Н.В, ухапшен је и М. Ђ. за ког су мјештани рекли да су га видјели, и да је "био сав жут у лицу".
