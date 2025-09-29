Подигнута оптужница против Беге Гутића: Терети се за више кривичних дијела

29.09.2025
12:35
Коментари:0
Тужилаштво Тузланског кантона је подигло оптужницу против Беге Гутића (55) из Бановића због постојања сумње да је починио више кривичних дјела.
Оптужница је подигнута због основане сумње да је у три тачке оптужења у периоду од маја 2020. до јула 2023. године, као предсједник Општинске организације Странке демократске акције (СДА) Бановићи, а од децембра 2020. године и начелник Општине Бановићи, у стицају починио кривична дјела примање награде или другог облика користи за трговину утицајем, давање дара или других облика користи и учествовање у групи људи која спријечи службену особу у вршењу службене радње. Оптужница је достављена Опћинском суду у Бановићима на потврђивање.
Тужилаштво Тузланског кантона је подигло оптужницу против Гутића (55) због постојања основане сумње да је у три тачке оптужења у периоду од маја 2020. до јула 2023. године, као предсједник Општинске организације Странке демократске акције (СДА) Бановићи, а од децембра 2020. године и начелник Општине Бановићи, у стицају починио кривична дјела примање награде или другог облика користи за трговину утицајем, давање дара или других облика користи и учествовање у групи људи која спријечи службену особу у вршењу службене радње. Оптужница је достављена Општинском суду у Бановићима на потврђивање.
У првој тачки оптужнице се Гутић терети да је у периоду од маја 2020. до марта 2021. године, користећи свој политички и друштвени утицај, посредовао код новоизабраног вршиоца дужности директора Рудника мрког угља Бановићи, који је такођер био члан политичке странке СДА, да се двоје запосленика, који су били чланови друге политичке странке и синдиката, смијене и прераспореде на ниже плаћена радна мјеста. У децембру 2020. године, додатно је интервенисао да се још један радник премјести због политичких ставова његове супруге.
У другој тачки оптужнице се терети да је фебруару 2022. године, користећи свој положај начелника општине и предсједника Опћинског одбора СДА, понудио вијећнику из опозиционе странке незакониту корист у виду запослења чланова његове породице у јавним институцијама и предузећима, са циљем да вијећник напусти своју странку и прикључи се клубу вијећника СДА Бановићи, чиме би се осигурала политичка већина у опћинском вијећу. Вијећник је одбио понуду, а поступање оптуженог је било супротно начелу законитости и транспарентности, чиме је свјесно прекршио Кодекс понашања који је донијело Опћинско вијеће Бановићи, те поступао супротно одредбама Закона о сукобу интереса у органима власти у ФБиХ.
У трећој тачки оптужнице се Гутић терети да је у јулу 2023. године, користећи свој политички и службени положај, путем јавног позива организовао окупљање грађана испред зграде Општине Бановићи с циљем да се спријечи улазак вијећника у просторије Општинског вијећа Бановићи. Окупљени грађани, предвођени оптуженим, физички су онемогућили приступ вијећницима, уз вербалне и физичке нападе, чиме је законодавном тијелу општине онемогућено да обави службену радњу у складу са законом.
Оптужница Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона је поткријепљена већим бројем материјалних доказа који су достављени Општинском суду у Бановићима.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму