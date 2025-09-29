Logo

ПУ Бањалука: Десет ухапшених због дроге

Аутор:

Стеван Лулић

29.09.2025

11:20

Фото: АТВ

Припадници Полицијске управе Бањалука током викенда ухапсили су 10 особа због дроге, а код једне је пронађено 205 грама марихуане.

Бањалучанин З.С. ухапшен је у петак због сумње да је починио кривично дјело "Неовлаштена производња и промет опојних дрога", док је осталих девет особа приведено због злоупотребе дроге.

Ilu-stomak-bolovi-010925

Здравље

Вјеровало се да је ово пиће прави народни лијек за стомак и желудац

"Код наведеног лица пронађено је и одузето око 205 грама зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану. Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука и по Наредби Основног суда у Бањалуци", саопштено је из ПУ Бањалука.

Даље се наводи да су Бањалучани Ђ.Р, С.Л. и Л.Ђ, те Д.Ђ. из Новог Града, ухапшени због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога. Код њих је такође пронађена мања количина дроге.

namirnice

Здравље

''Зрно бесмртника'' све популарније у исхрани

"Лица С.Р, С.Ј, А.М. и Ж.П. сви из Бањалуке, те Д.М. из Швајцарске лишена су слободе због почињених прекршаја из члана 220. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. Наведена лица су приликом контроле возила којим су управљала, одбила да се подвргну испитивању на присуство опојних дрога", истиче се у саопштењу.

О почињеним прекршајнима обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.

