ПУ Бањалука: Десет ухапшених због дроге

Аутор:Стеван Лулић
29.09.2025
11:20
Припадници Полицијске управе Бањалука током викенда ухапсили су 10 особа због дроге, а код једне је пронађено 205 грама марихуане.
Бањалучанин З.С. ухапшен је у петак због сумње да је починио кривично дјело "Неовлаштена производња и промет опојних дрога", док је осталих девет особа приведено због злоупотребе дроге.
"Код наведеног лица пронађено је и одузето око 205 грама зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану. Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука и по Наредби Основног суда у Бањалуци", саопштено је из ПУ Бањалука.
Даље се наводи да су Бањалучани Ђ.Р, С.Л. и Л.Ђ, те Д.Ђ. из Новог Града, ухапшени због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога. Код њих је такође пронађена мања количина дроге.
"Лица С.Р, С.Ј, А.М. и Ж.П. сви из Бањалуке, те Д.М. из Швајцарске лишена су слободе због почињених прекршаја из члана 220. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. Наведена лица су приликом контроле возила којим су управљала, одбила да се подвргну испитивању на присуство опојних дрога", истиче се у саопштењу.
О почињеним прекршајнима обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.
