''Зрно бесмртника'' све популарније у исхрани

Ово безглутенско зрно издваја се не само богатим нутритивним профилом, већ и многим потенцијалним здравственим бенефитима.
Амарант је изузетна намирница на много начина. Зрна садрже комплетне протеине, што значи да обезбјеђују свих девет есенцијалних аминокиселина које организам не може сам да произведе.
Осим тога, амарант је богат извор калцијума. Садржи га више него већина класичних житарица. Зато је одличан избор за особе са целијакијом, остеопорозом или оне које желе да очувају здравље костију.
Здравствене користи редовне употребе амаранта
Амарант је богат влакнима, и растворљивим и нерастворљивим, која повољно утичу на здравље срца.
Растворљива влакна везују се за холестерол у дигестивном тракту и спречавају његово упијање у крвоток.
Истраживања на животињама указују да амарант може ефикасно да снизи ниво лошег (ЛДЛ) холестерола, али су студије на људима још увијек недовољно јасне и потребна су даља испитивања.
У амарантусу се налазе пептиди који могу да допринесу смањењу крвног притиска. Студије на животињама показале су да њихов ефекат може да буде упоредив са дејством вежби ниског интензитета.
Иако су резултати обећавајући, потребна су додатна истраживања на људима, преноси "Мондо".
Амарант садржи лунасин, пептид са снажним противупалним својствима.
Истраживања показују да може да смањи упалне процесе и код људи и код животиња. Ово је нарочито значајно код инфламаторних болести попут артритиса.
Амарант и контрола тјелесне масе
Захваљујући високом садржају влакана и протеина, амарант може да помогне у регулацији апетита и побољшању метаболизма.
Ове хранљиве материје продужавају осјећај ситости, што може да буде подршка особама које желе да одрже здраву тјелесну тежину.
Као богат извор калцијума и фосфора, амарант може да допринесе здрављу костију.
Студије на животињама показале су да његово уношење побољшава стање костију код мишева са остеопорозом.
Ово може да буде посебно важно за жене у менопаузи, које су подложније губитку коштане масе.
Амарант је изузетно свестран састојак и може да се користи на разне начине у исхрани:
Иако је амарант безбједан за конзумацију, треба имати на уму да садржи сапонине - једињења која у већим количинама могу да изазову тегобе са варењем.
