Ово јефтино воће може замијенити скупе лијекове за холестерол

Извор:

Дневник.хр

29.09.2025

08:29

Коментари:

0
Фото: Pixabay

"Једна јабука дневно тјера љекара из куће", позната је изрека која подсјећа на благотворно дејство овог омиљеног воћа на организам.

Срби годишње поједу око 14 килограма јабука по особи, а најпопуларније су воћкасте и благо киселе сорте попут Елстара, Брејбурна и Јонаголда. Али, које су сорте заправо најздравије?

Јабуке се састоје од око 85 одсто воде, што их чини нискокалоричним воћем, са просјечно од 50 до 70 калорија по комаду. Садрже значајне количине витамина Ц, фолне киселине, гвожђа, калијума, калцијума, магнезијума, као и влакна попут пектина и целулозе.

Осим тога, богате су фитокемикалијама и антиоксидансима, посебно полифенолима, који штите ћелије од слободних радикала. Мале количине витамина А, Б1, Б2, ниацина, Б6 и Е такође доприносе нутритивној вриједности, а концентрација ових материја зависи од сорте.

Британски научници открили су да редовно конзумирање јабука може имати сличан ефекат на снижавање холестерола као и статини. Према студији, када би 70 одсто британске популације старије од 50 година јело једну јабуку дневно, могло би се спријечити око 8.500 смртних случајева годишње.

Старе сорте јабука попут бобовца, канаде, божићнице, машанке и зеленике посебно су богате полифенолима и цењене због своје отпорности и укуса. Ова једињења имају антиоксидативна својства, помажу у регулацији крвног притиска и смањују упале. Полифеноли такође могу неутралисати алергене, због чега су ове сорте боље подношљиве за особе склоне алергијама. Насупрот томе, новије сорте попут Брејбурна, Елстара, Голден Делишеса, Грани Смита и Јонаголда садрже знатно мање полифенола.

Црвене и ружичасте јабуке, као што су поменуте старе сорте, посебно су богате витаминима захваљујући антоцијанинима у кори. На пример, сорте Глостер и Коксова наранџаста такође спадају у ове нутритивно богате јабуке. Грани Смит, иако популарна, садржи знатно мање витамина.

Њемачки портал 24 Вита савјетује да, када је могуће, не љуштите јабуке већ их добро оперете, јер се влакна и секундарне биљне материје налазе у кори или непосредно испод ње. Такође, препоручује се куповина јабука са локалних фарми, по могућству органских, како бисте избегли пестициде и добили воће са вишим садржајем полифенола, пише Дневник.хр.

