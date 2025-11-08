Препорука стручњака: Зашто је важно редовно чистити пластичне боце

08.11.2025
21:47
Стручњаци су упозорили да је неопходно да се пластичне боце за воду за вишекратну употребу редовно чисте.
У њима се временом на њима сакупљају микроби.
Стручњаци су навели да се пластичне боце прљају без обзира на то којом се течношћу пуне и да их је важно чистити.
"Дјелује као нешто обично, али је изузетно важно", рекла је медицинска сестра Мишел Кнепер, која ради у Медицинском центру Универзитета у Питсбургу.
Нечисте флаше за воду могу да изазову болове у стомаку и свраб у грлу, чак и да погоршају алергије и астму, пренио је АП.
Стручњаци упозоравају да се прљавштина сакупља на боци и унутар ње без обзира на то од чега је направљена.
Металне, пластичне и стаклене флаше за вишекратну употребу подложне су размножавању микроба, али пластичне боце су подложније гребању или стварању удубљења са унутрашње стране, гдје се микроби размножавају.
За ефикасно чишћење боца најбоље је користити сунђер или четку за прање изнутра и споља топлом водом и детерџентом, уз накнадно испирање и сушење.
