Три напитка која су најбоља за регулисање пробаве

Извор:

Индекс

08.11.2025

14:10

Три напитка која су најбоља за регулисање пробаве
Фото: Anna Pou/Pexels

Започињање дана здравим напитком може имати велики утицај на нашу енергију, расположење и варење.

Тијело се ујутру буди и тражи благ подстицај који ће покренути метаболизам и ојачати имуни систем. Умјесто да одмах посегнемо за кафом, многи стручњаци препоручују друге напитке који помажу у успостављању равнотеже у пробавном систему.

Такви напици не само да помажу варењу, већ и доприносе бољој апсорпцији хранљивих материја током дана. Дакле, према ријечима различитих нутрициониста, ово су три јутарња напитка која доприносе регулацији варења и јачању имунитета.

Топла вода с лимуном

Један од најпознатијих и најједноставнијих напитака за јутро јесте топла вода са лимуном. Овај напитак подстиче рад цријева, помаже у избацивању токсина из тијела и дјелује алкално, чиме уравнотежује пХ вриједност организма. Стручњаци истичу да је важно пити га на празан стомак како би се подстакло варење и припремио организам за унос хране.

Осим тога, лимун је богат витамином Ц који помаже јачању имунитета и штити ћелије од оксидативног стреса.

Зелени чај

Познато је да зелени чај садржи антиоксидансе, посебно катехине, који подржавају имуни систем и смањују упалне процесе у тијелу. Редовно испијање зеленог чаја може помоћи у регулисању варења, а такође доприноси и бољем сагоријевању масти.

Према ријечима различитих нутрициониста, зелени чај је добар избор за оне који желе благу дозу кофеина, али и дуготрајан осјећај енергије без наглог пада као након кафе.

Кефир

Кефир је ферментисани напитак богат корисним бактеријама које јачају цријевну микрофлору и подржавају имуни систем. Редовно конзумирање кефира ујутру може смањити пробавне сметње попут надутости и успореног варења.

Важно је бирати природне, незаслађене варијанте јер додати шећери могу умањити његов благотворни ефекат. Овај напитак посебно је користан у периодима када је имунитет ослабљен, на примјер током промјене годишњих доба.

varenje

