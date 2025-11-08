Хорор: Беба пролетјела кроз шофершајбну приликом судара

Извор:
Телеграф
08.11.2025
14:06
Коментари:0
Беба стара око 12 мјесеци тешко је повријеђена након што је пролетела кроз шофершајбну аутомобила.
Тешка несрећа догодила се данас у региону Васлуј у Румунији, а повреде су задобили и бебини родитељи који су одбили хоспитализацију.
Према писању медија, до несреће је дошло када је возач аутомобила, под неразјашњеним околностима, урадио у бетонски стуб покрај пута.
Од силине ударца дјевојчица је пролетела кроз шофершајбну и одлетјела неколико метара даље од возила.
На лицу мјеста упућена су три возила хитне помоћи. Дијете је хитно превезено у болницу, док су родитељи одбили хоспитализацију.
Према првим информацијама, дјевојчица је задобила тешку повреду главе.
У току је полицијска истрага која би требало да расветли све околности ове тешке несреће.
