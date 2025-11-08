Logo
Хорор: Беба пролетјела кроз шофершајбну приликом судара

Извор:

Телеграф

08.11.2025

14:06

Коментари:

0
Хорор: Беба пролетјела кроз шофершајбну приликом судара
Фото: Pexels

Беба стара око 12 мјесеци тешко је повријеђена након што је пролетела кроз шофершајбну аутомобила.

Тешка несрећа догодила се данас у региону Васлуј у Румунији, а повреде су задобили и бебини родитељи који су одбили хоспитализацију.

Према писању медија, до несреће је дошло када је возач аутомобила, под неразјашњеним околностима, урадио у бетонски стуб покрај пута.

nada topcagic sc yt

Сцена

Нада Топчагић пребила дадиљу - откривени детаљи

Од силине ударца дјевојчица је пролетела кроз шофершајбну и одлетјела неколико метара даље од возила.

На лицу мјеста упућена су три возила хитне помоћи. Дијете је хитно превезено у болницу, док су родитељи одбили хоспитализацију.

Према првим информацијама, дјевојчица је задобила тешку повреду главе.

У току је полицијска истрага која би требало да расветли све околности ове тешке несреће.

(Телеграф.рс)

Коментари (0)
