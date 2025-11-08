Други дан рестрикција авионског саобраћаја широм Америке

Извор:
СРНА
08.11.2025
13:00
Коментари:0
Америчке авио-компаније и путници суочавају се са другим даном рестрикција авионског саобраћаја широм земље због буџетске блокаде савезне администрације.
Очекује се да ће због обуставе рада државних служби бити отказан већи број летова у наредним данима.
Република Српска
Кошарац: Предстојећи избори су наметнути - побиједиће Српска
Федерална управа за ваздухопловство наредила је авио-компанијама да број летова умање за четири одсто током дана на 40 главних аеродрома. Смањења ће достићи шест одсто у уторак, а затим 10 одсто од 14. новембра.
Смањења, која су почела у петак у 6.00 ујутру по времену на источној обали САД, укључују око 700 летова четири највећа превозника.
Током рекордних 39 дана затварања америчке савезне администрације 13.000 контролора лета и 50.000 службеника за безбједносне провјере приморано је да ради без плата, због чега је повећан број изостанака са посла.
Регион
Иза неколико крађа у Никшићу стоје малољетници: За поступке ће одговарати старатељи
Многи контролори лета су у четвртак обавијештени да неће добити други дио плате који им сљедује наредне седмице.
Република Српска
38 мин0
Република Српска
44 мин0
Регион
49 мин0
Хроника
54 мин0
Најновије
Најчитаније
13
29
13
28
13
21
13
16
13
09
Тренутно на програму