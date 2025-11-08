Logo
Други дан рестрикција авионског саобраћаја широм Америке

Извор:

СРНА

08.11.2025

13:00

Фото: Pixabay

Америчке авио-компаније и путници суочавају се са другим даном рестрикција авионског саобраћаја широм земље због буџетске блокаде савезне администрације.

Очекује се да ће због обуставе рада државних служби бити отказан већи број летова у наредним данима.

stasa kosarac

Република Српска

Кошарац: Предстојећи избори су наметнути - побиједиће Српска

Федерална управа за ваздухопловство наредила је авио-компанијама да број летова умање за четири одсто током дана на 40 главних аеродрома. Смањења ће достићи шест одсто у уторак, а затим 10 одсто од 14. новембра.

Смањења, која су почела у петак у 6.00 ујутру по времену на источној обали САД, укључују око 700 летова четири највећа превозника.

Током рекордних 39 дана затварања америчке савезне администрације 13.000 контролора лета и 50.000 службеника за безбједносне провјере приморано је да ради без плата, због чега је повећан број изостанака са посла.

Полиција Црна Гора

Регион

Иза неколико крађа у Никшићу стоје малољетници: За поступке ће одговарати старатељи

Многи контролори лета су у четвртак обавијештени да неће добити други дио плате који им сљедује наредне седмице.

