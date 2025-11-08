Кошарац: Предстојећи избори су наметнути - побиједиће Српска

Извор:
СРНА
08.11.2025
12:58
Коментари:0
Предстојећи избори су изнуђени и наметнути, Република Српска их није тражила јер је на фер и демократским изборима изабрала свог предсједника Милорада Додика, истакао је члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.
"Он је израз слободне воље грађана Српске. Вођени његовом национално одговорном политиком, одлучни смо у намјери да заштитимо вољу српског народа и интересе Српске од антидејтонских, неуставних и незаконских насртаја окупатора Шмита и политичког Сарајева", навео је Кошарац на "Инстаграму".
Регион
Иза неколико крађа у Никшићу стоје малољетници: За поступке ће одговарати старатељи
Он је напоменуо да је ово изнуђен излазак на изборе, те да ће се одговорно и патриотски суочити са свим изазовима.
"Наш кандидат /за предсједника Републике Српске/ Синиша Каран ће бити избор српског народа и наставиће континуитет политика предсједника Додика", навео је Кошарац.
Према његовим ријечима, Синиша Каран је доказани патриота, искрен пријатељ, интелектуалац, добар, озбиљан и одговоран човјек, који је свој политички рад посветио очувању и јачању Српске у свим сегментима.
"Уз политику предсједника Додика, раме из раме са нашим народом, побиједићемо и у овој борби! Ми знамо шта бранимо! Побиједиће Српска! За Карана! За Додика!", поручио је Кошарац.
Регион
37 мин0
Република Српска
37 мин0
Република Српска
43 мин0
Регион
48 мин0
Република Српска
37 мин0
Република Српска
43 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
28
13
21
13
16
13
09
13
05
Тренутно на програму