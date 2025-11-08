Logo
Кошарац: Предстојећи избори су наметнути - побиједиће Српска

Извор:

СРНА

08.11.2025

12:58

Кошарац: Предстојећи избори су наметнути - побиједиће Српска
Фото: Уступљена фотографија

Предстојећи избори су изнуђени и наметнути, Република Српска их није тражила јер је на фер и демократским изборима изабрала свог предсједника Милорада Додика, истакао је члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.

"Он је израз слободне воље грађана Српске. Вођени његовом национално одговорном политиком, одлучни смо у намјери да заштитимо вољу српског народа и интересе Српске од антидејтонских, неуставних и незаконских насртаја окупатора Шмита и политичког Сарајева", навео је Кошарац на "Инстаграму".

Полиција Црна Гора

Регион

Иза неколико крађа у Никшићу стоје малољетници: За поступке ће одговарати старатељи

Он је напоменуо да је ово изнуђен излазак на изборе, те да ће се одговорно и патриотски суочити са свим изазовима.

"Наш кандидат /за предсједника Републике Српске/ Синиша Каран ће бити избор српског народа и наставиће континуитет политика предсједника Додика", навео је Кошарац.

Према његовим ријечима, Синиша Каран је доказани патриота, искрен пријатељ, интелектуалац, добар, озбиљан и одговоран човјек, који је свој политички рад посветио очувању и јачању Српске у свим сегментима.

"Уз политику предсједника Додика, раме из раме са нашим народом, побиједићемо и у овој борби! Ми знамо шта бранимо! Побиједиће Српска! За Карана! За Додика!", поручио је Кошарац.

Пријевремени избори 2025

Сташа Кошарац

