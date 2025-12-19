У понедјељак о Закону о Суду и ВСТС-у

Извор:
СРНА
19.12.2025
09:32
Хитна сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ заказана је у понедјељак, 22. децембар, а на дневном реду је Приједлог измјена и допуна Закона о Суду БиХ и Приједлог закона о Високом судском тужилачком савјету /ВСТС/ БиХ.
Предлагачи оба законска рјешења су посланици Клуба СДС-а, ПДП-а, За правду и ред Дарко Бабаљ, Бранислав Бореновић, Мира Пекић, Ненад Грковић и Младен Босић.
Оба приједлога пред посланицима ће се наћи у првом читању, по скраћеном поступку.
У образложењу Приједлога закона о Суду БиХ предлагачи наводе да је потребно уредити статус за судије Апелационог одјељења Суда БиХ, као другостепене инстанце, са посебно изабраним и стално именованим судијама од независног регулатора, те да сједиште Апелационог одјељења буде на Палама.
У приједлогу Закона о ВСТС-у БиХ наводи се да ће састав тог тијела одражавати састав народа БиХ у складу са Уставом БиХ и полну заступљеност у БиХ, док ће се правилником ВСТС-а регулисати поступци који су неопходни да би се осигурало поштивање важећих одредаба Устава и закона БиХ који регулишу то питање.
Образлажући овај законски приједлог, предлагачи наводе да је предвиђено да ће у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, Парламентарна скупштина БиХ донијети Закон о Високом судском и тужилачком савјету који ће бити усклађен са стандардима ЕУ.
Ова два приједлога су уврштена на дневни ред претходне сједнице Представничког дома БиХ, а посланици тада нису прихватили да се по хитном поступку разматрају.
