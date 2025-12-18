Масовно тровање оловом у Варешу

Извор:
У Варешу је забиљежено масовно тровање оловом, локална заједница се ни двије седмице након примања резултата није јавно огласила, а из здравствених установа упозоравају да је ситуација озбиљна, преносе федерални медији.
Код 44 лица у Варешу различитих генерација утврђено је присуство олова у крви, а код 17 лица вриједности захтијевају хитну медицинску реакцију.
Директор Дома здравља Вареш Ахмед Мемић упозорио је да локална заједница нема капацитете да сама одговори на овако озбиљну ситуацију.
Он је нагласио да треба спровести системску анализу крви комплетног становништва ширег угроженог подручја, јер су до сада углавном тестирана лица која живе у близини депоније јаловине рудника "ДПМ метали" у варешким селима Пржићи и Даштанско.
Узорковање крви спроведено је у договору с канадским инвеститором који је прије неколико мјесеци преузео рудник и компанију "Адријатик металс" у трансакцији вриједној око 1,3 милијарде долара.
Предсједник Мјесне заједнице Пржићи Марио Мирчић подсјећа да су мјештани годинама упозоравали на потребу здравствених контрола.
Институт за здравље и безбједност хране Зеница извршио је анализу воде са два главна изворишта за подручје Пржића и Даштанског и утврдио да у узорцима нема олова.
Федерални медији наводе да становници сумњају да је извор загађења у ваздуху и прашини, посебно оној повезаној с камионским транспортом руде и јаловине.
Ријеч је о још једном планираном руднику на подручју општине Вареш за који се сумња да би могао имати озбиљне посљедице по околину и здравље људи, посебно у сливу ријеке Криваје на подручју Олова и Завидовића.
