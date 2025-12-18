Logo
Large banner

Масовно тровање оловом у Варешу

Извор:

СРНА

18.12.2025

09:56

Коментари:

0
Масовно тровање оловом у Варешу

У Варешу је забиљежено масовно тровање оловом, локална заједница се ни двије седмице након примања резултата није јавно огласила, а из здравствених установа упозоравају да је ситуација озбиљна, преносе федерални медији.

Код 44 лица у Варешу различитих генерација утврђено је присуство олова у крви, а код 17 лица вриједности захтијевају хитну медицинску реакцију.

Директор Дома здравља Вареш Ахмед Мемић упозорио је да локална заједница нема капацитете да сама одговори на овако озбиљну ситуацију.

Он је нагласио да треба спровести системску анализу крви комплетног становништва ширег угроженог подручја, јер су до сада углавном тестирана лица која живе у близини депоније јаловине рудника "ДПМ метали" у варешким селима Пржићи и Даштанско.

bosnalijek

Хроника

Бивши директор "Босналијека" Недим Узуновић осуђен на 10 година затвора

Узорковање крви спроведено је у договору с канадским инвеститором који је прије неколико мјесеци преузео рудник и компанију "Адријатик металс" у трансакцији вриједној око 1,3 милијарде долара.

Предсједник Мјесне заједнице Пржићи Марио Мирчић подсјећа да су мјештани годинама упозоравали на потребу здравствених контрола.

Институт за здравље и безбједност хране Зеница извршио је анализу воде са два главна изворишта за подручје Пржића и Даштанског и утврдио да у узорцима нема олова.

Федерални медији наводе да становници сумњају да је извор загађења у ваздуху и прашини, посебно оној повезаној с камионским транспортом руде и јаловине.

Ријеч је о још једном планираном руднику на подручју општине Вареш за који се сумња да би могао имати озбиљне посљедице по околину и здравље људи, посебно у сливу ријеке Криваје на подручју Олова и Завидовића.

Подијели:

Тагови:

trovanje

Vareš

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додјела Оскара се више неће преносити на телевизији!

Култура

Додјела Оскара се више неће преносити на телевизији!

4 ч

0
Украјини пријети банкрот

Свијет

Украјини пријети банкрот

4 ч

0
Шок из Зенице: Жељезара одлази у стечај!

Градови и општине

Шок из Зенице: Жељезара одлази у стечај!

4 ч

0
Позната компанија у новој реклами упутила извињење Николи Јокићу

Кошарка

Позната компанија у новој реклами упутила извињење Николи Јокићу

4 ч

0

Више из рубрике

Мигрант из Судана

БиХ

Ампутиране им ноге и шаке: У БиХ пронађени повријеђени мигранти

16 ч

0
Сарајево смог магла

БиХ

Ваздух опасан по здравље, забрањен боравак дјеце на отвореном

22 ч

0
Хитно отворити прелаз Градишка, БиХ трпи штету од око милијарду КМ

БиХ

Хитно отворити прелаз Градишка, БиХ трпи штету од око милијарду КМ

1 д

0
Ковачевић: Делегати опозиције из Српске подржали давање гранта факултету Ејупа Ганића

БиХ

Ковачевић: Делегати опозиције из Српске подржали давање гранта факултету Ејупа Ганића

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

49

Због бруцелозе, животиње куповати код регистрованих узгајивача

13

48

ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

13

39

Упозорење! Због бруцелозе, месо куповати код регистрованих узгајивача

13

37

Екстремистичке поруке стигле и у школе у ФБиХ

13

37

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner