Бивши директор "Босналијека" Недим Узуновић осуђен на 10 година затвора

Извор:

Кликс

18.12.2025

09:51

Бивши директор "Босналијека" Недим Узуновић осуђен на 10 година затвора

У Суду Босне и Херцеговине данас је изречена првостепена пресуда у предмету који се води против бившег директора "Босналијека" Недима Узуновића и осам других оптужених због више кривичних д‌јела.

Према првостепеној пресуди Суда БиХ, Узуновић је проглашен кривим и осуђен на 10 година затвора.

Осталих осам оптужених добили су по годину затвора.

Осим Узуновића, предмет се водио и против Емина Хаџиомеровића, Јасмине Узуновић, Сеада Узуновића, Мунира Ћукле, Надије Ћукле, Алме Турајлић, Азиза Шукала, Ведада Тузовића, Богдана Јоковића и Анела Вртића због организованог криминала, склапања штетног уговора и прања новца, те других д‌јела која су почињена између 2005. и 2016. године у компанији "Босналијек".

Овим предметом обухваћене су и четири правне особе: Serreta investing d.о.о. Сарајево, Либеро 5 д.о.о. Коњиц, Турист Бест д.д. Коњиц и Емко грађење д.о.о. Рогозница.

Узуновићу су се на терет стављала кривична д‌јела: организовани криминал, злоупотреба положаја или овлаштења и прање новца.

Емин Хаџиомеровић, Јасмина Узуновић, Сеад Узуновић, Надија Ћукле, Алма Турајлић, Азиз Шукало, који су такођер оптужени у овом предмету, терете се за организовани криминал и прање новца.

Мунир Ћукле, Ведад Тузовић, Богдан Јоковић, Анел Вртић такођер се терете за организовани криминал и прање новца.

Оптужница у овом предмету потврђена је у септембру 2023. године.

Према наводима из оптужнице, првооптужени Узуновић је у својству организатора, заједно са више других особа, са којима је повезан родбинским везама или на други начин, д‌јелујући као организирана група, према међусобним договорима, планирањем и извршењем кривичних д‌јела ради остваривања незаконите имовинске користи, а супротно интересима компаније Босналијек д.д., вршили финансијске трансакције путем више off-shore компанија регистрованих на Британским Д‌јевичанским отоцима и Сејшелима, у корист рачуна компанија у Латвији, Кипру и другим земљама, а за наводне маркетиншке или консултантске услуге које нису извршене.

