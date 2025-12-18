Пронађено тијело несталог мушкарца у Коњицу

Извор:
Тијело Фазлије Гуска (1955) пронађено је касно синоћ на пољу у близини града Коњица након што је потрага за њим настављена.
Како је наведено из Горске службе спасавања Прењ, тијело ће бити транспортовано у складу са процедурама.
У сатима синоћ очекивао се долазак припадника Полицијске управе Коњиц ради обављања увиђаја.
Потрага за несталим мушкарцем, који је иначе живио у улици Паве Анђелића 16 у Коњицу, траје од јуче.
