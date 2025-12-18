Logo
Пронађено тијело несталог мушкарца у Коњицу

Извор:

Кликс

18.12.2025

09:03

Пронађено тијело несталог мушкарца у Коњицу

Тијело Фазлије Гуска (1955) пронађено је касно синоћ на пољу у близини града Коњица након што је потрага за њим настављена.

Како је наведено из Горске службе спасавања Прењ, тијело ће бити транспортовано у складу са процедурама.

У сатима синоћ очекивао се долазак припадника Полицијске управе Коњиц ради обављања увиђаја.

Полиција ФБиХ

Хроника

У Мостару пронађено тијело жене

Потрага за несталим мушкарцем, који је иначе живио у улици Паве Анђелића 16 у Коњицу, траје од јуче.

Тагови:

tijelo muškarca

Konjic

