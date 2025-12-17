Logo
Јурио 200 на сат са пробном возачком

Информер

17.12.2025

21:37

Права драма на сјеверу земље догодила се када је полицијски пресретач код Суботице зауставио осамнаестогодишњег возача који је, иако са пробном дозволом, јурио готово два и по пута брже од дозвољеног, угрожавајући безбједност свих учесника у саобраћају.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Суботици и Управе саобраћајне полиције, данас су пресретачем у близини Суботице, зауставили осамнаестогодишњег возача Л. О. који се са пробном возачком дозволом, кретао возилом марке "рено меган", брзином од 200 километара на час, на делу пута где је ограничење брзине 80 километара на час.

Како је саопштено из ПУ Суботица, за њега је утврђено и да се око 14.50 часова у насељу Мали Београд, кретао брзином од 131 километара на час, на делу пута гдје је ограничење брзине 50 километара на час.

Виктор Орбан и Роберт Фицо

Србија

Орбан и Фицо због Србије жестоко оплели по ЕУ

Даљом провером је утврђено да двојица путника у његовом возилу нису користила сигурносне појасеве и они ће бити санкционисани у складу са Законом о безбједности саобраћаја на путевима.

Л. О. је искључен из саобраћаја због насилничке вожње и уз прекршајну пријаву, биће приведен у Прекршајни суд у Суботици., пише Информер.

bahata vožnja

