Орбан и Фицо због Србије жестоко оплели по ЕУ

Извор:

СРНА

17.12.2025

21:24

Коментари:

1
Виктор Орбан и Роберт Фицо
Фото: Tanjug/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Премијери Мађарске Виктор Орбан и Словачке Роберт Фицо оштро су се, уочи вечерашњег самита ЕУ-западни Балкан у Бриселу, успротивили третману који Унија спроводи према Србији, јер не жели да јој отвори ниједан кластер у приступним преговорима.

Орбан је уочи самита оцијенио да је понашање ЕУ према Србији срамотно, јер је ријеч о кључној земљи региона.

"Западни Балкан је економски златна резерва за ЕУ, а Србија је кључна земља за одбрану Европе од миграција", навео је Орбан.

Мигрант из Судана

БиХ

Ампутиране им ноге и шаке: У БиХ пронађени повријеђени мигранти

Он сматра да се без Србије не може ништа урадити, али да се ЕУ према њој понаша неправедно и неприхватљиво.

"Србија је више од трећине становништва региона западног Балкана. Половина економија западног Балкана је српска. Извоз овог региона је вјероватно двије трећине српски", објаснио је Орбан.

Он је оцијенио да ЕУ због тога прво мора да прими Србију како би пронашла рјешења за тешкоће, а затим да напредује са осталим земљама.

"Али, радимо управо супротно. То није добро. То је лоше. То је неправедно и срамотно. Зато ми Мађари морамо да их подржимо да крену напријед", нагласио је Орбан.

Ренато Грбић

Србија

Познати рибар спасио 33 особе: Један је живот

Фицо је оцијенио да оно што што ЕУ ради Србији нема везе са здравим разумом и да је кажњавају због њених суверених ставова, истовремено јој стварајући нове услове и обавезе.

Он је рекао да је ЕУ у дубокој кризи, чак и у основним стварима као што је њено проширење, преносе словачки медији.

Србија неће имати представника на самиту ЕУ-западни Балкан, који је почео у Бриселу.

Виктор Орбан

Роберт Фицо

Европска унија

EU

Србија

Коментари (1)
