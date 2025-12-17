Сакс: Ако се Путин и Трамп договоре, Србија ће моћи да одахне

Извор:
СРНА
17.12.2025
09:13
Коментари:0
Србија ће моћи да одахне уколико се предсједници Сједињених Држава и Русије Доналд Трамп и Владимир Путин договоре, рекао је професор Универзитета Колумбија Џефри Сакс.
Сакс је ово рекао за Спутњик одговарајући на питање на који начин би Србија могла да се супротстави покушајима Америке да је натјера да протјера Русију из економије, имајући у виду проблеме са којима је суочен НИС.
- Надам се да ће Трамп пронаћи решење са Путином, иако он наилази на отпор и у самој САД и у Европи. То може да се догоди врло брзо, а тада и Србија више неће имати проблеме јер ће и САД пословати с Русијом. Само бих сачекао да се то деси јер је то шанса, и ту је Трамп у праву, а окружио се погрешнима - рекао је Сакс.
Он је препоручио Србији да што више разговара са Мађарима, Словацима, па и Чесима гдје нову владу предводи Андреј Бабиш који, како је рекао, желе да сарађују са Русима.
- Србија није сама - поручио је Сакс.
На питање да ли постоји могућност рефединисања односа Србије и САД, Сакс је констатовао да Србија стратешки није значајна за Вашингтон, иако у њој послују неке америчке компаније.
- Можете пробати да рефединишете односе, али немам лак одговор за Србију јер она има тешке сусједе, а европско руководство је толико лоше да једноставно нема лаких одговора. Покушајте, али не пресијецајте везе са Русијом, Кином, Индијом - рекао је Сакс, уз оцјену да су санкције Русији бесмислене.
Сакс је у Београду учествовао на дискусији са предсједником Центра за међународне односе и одрживи развој Вуком Јеремићем, а дискусија је одржана у оквиру презентације новог броја часописа "Хорајзонс", преноси "Спутник".
Најновије
Најчитаније
12
15
12
08
12
00
11
45
11
44
Тренутно на програму