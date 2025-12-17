Logo
Large banner

Сакс: Ако се Путин и Трамп договоре, Србија ће моћи да одахне

Извор:

СРНА

17.12.2025

09:13

Коментари:

0
Сакс: Ако се Путин и Трамп договоре, Србија ће моћи да одахне
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Србија ће моћи да одахне уколико се предсједници Сједињених Држава и Русије Доналд Трамп и Владимир Путин договоре, рекао је професор Универзитета Колумбија Џефри Сакс.

Сакс је ово рекао за Спутњик одговарајући на питање на који начин би Србија могла да се супротстави покушајима Америке да је натјера да протјера Русију из економије, имајући у виду проблеме са којима је суочен НИС.

- Надам се да ће Трамп пронаћи решење са Путином, иако он наилази на отпор и у самој САД и у Европи. То може да се догоди врло брзо, а тада и Србија више неће имати проблеме јер ће и САД пословати с Русијом. Само бих сачекао да се то деси јер је то шанса, и ту је Трамп у праву, а окружио се погрешнима - рекао је Сакс.

Он је препоручио Србији да што више разговара са Мађарима, Словацима, па и Чесима гдје нову владу предводи Андреј Бабиш који, како је рекао, желе да сарађују са Русима.

- Србија није сама - поручио је Сакс.

На питање да ли постоји могућност рефединисања односа Србије и САД, Сакс је констатовао да Србија стратешки није значајна за Вашингтон, иако у њој послују неке америчке компаније.

- Можете пробати да рефединишете односе, али немам лак одговор за Србију јер она има тешке сусједе, а европско руководство је толико лоше да једноставно нема лаких одговора. Покушајте, али не пресијецајте везе са Русијом, Кином, Индијом - рекао је Сакс, уз оцјену да су санкције Русији бесмислене.

Сакс је у Београду учествовао на дискусији са предсједником Центра за међународне односе и одрживи развој Вуком Јеремићем, а дискусија је одржана у оквиру презентације новог броја часописа "Хорајзонс", преноси "Спутник".

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Вучић: Први пут нећу отићи на самит ЕУ-Западни Балкан

15 ч

0
Avion

Србија

Преминуо на лету Чикаго-Београд: Супруга тражи путника који је сједио поред њега

16 ч

0
Радомир Куртић

Србија

Ово је Радомир Куртић - представник српске компаније пронађен мртав у Москви

17 ч

2
Лажна дојава о бомби на ВМА

Србија

Лажна дојава о бомби на ВМА

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

15

Одгођено изрицање пресуде Брајану Волшу: Ево колико година затвора му пријети

12

08

Посна торта за Никољдан: Све домаћице је спремају по овом рецепту

12

00

Усвојене измјене Закона о служби у Оружаним снагама: Повећали старосну границу за пензионисање

11

45

Един Џеко завршава своју епизоду у Фиорентини

11

44

Лувр затворен до даљег: Радници продужили штрајк

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner